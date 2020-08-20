TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na rekor sayıda başvuru gerçekleşti

TEKNOFEST’e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17.373 takım, 50.000 öğrenci başvuruda bulunmuş, 2.000 finalist takım 10.000 yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

Gençler 2020’de 2019’a Fark Attı 20.197 Takım Başvuru Yaptı



Teknoloji yarışmalarına pandemiye rağmen bu yıl ise toplam 20.197 takım başvuru yaparak yeni bir rekor kırdı. İlkokul, ortaokul, lise, lisans, lisansüstü ve mezun seviyesinde katılımın yapıldığı 23 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 2019’dan farklı olarak Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması kategorileri eklendi. Havada, karada, denizde geleceğin teknolojisine imza atacak gençlerin yüksek motivasyon ve kararlılıkla hazırlandığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları arasında:

En yükseği hedefleyen gençler için Roket Yarışması,

Sürdürülebilir enerji ile bizi çevre dostu bir dünyaya götürecek araçlar için Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması,

Geleceğin su altı teknolojileri için İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması,

Geleceğimizi değiştirecek otonom araçlar için Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması,

Uçan arabalar çağı için Uçan Araba Tasarım Yarışması,

İnsanlık yararına müthiş fikirler ve projeler için İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması,

Yerli ve milli insansız hava araçları kapsamında İHA Yarışması,

Sürü konseptinde görevlerin yapılabilmesi için Sürü İHA Simülasyon Yarışması,

Yüksek irtifalara çıkabilecek model uydular için Model Uydu Yarışması ve

Gelişmiş gerçek hayat siber saldırına karşı yarışmak için HACK ZEUGMA yer alıyor.

En Fazla Başvuru Gaziantep’ten

Türkiye’de 81 ilden teknoloji meraklısı gençlerin başvuruda bulunduğu TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına 3891 takım ile en fazla başvuruyu Gaziantep yaptı. Gazinantep’i takip eden ve ilk 10’a giren iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Adana oldu.



Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

TEKNOFEST 2020 teknolojiyarışmalarının yürütücü ve destekçileri AFAD, ASELSAN, BAYKAR,BMC, Bilişim Vadisi,HAVELSAN, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE ile birlikte festivale Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Patent, Türkiye Uzay Ajansı, Turkcell, TÜBA, Türk Hava Kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Milli Savunma Bakanlığı, T.C Sağlık Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2020’nin medya paydaşları arasında Demirören Medya da bulunuyor.



