Teknofest teknoloji yarışmaları için başvuru tarihi uzatıldı

Geçtiğimiz yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17.373 takım, 50.000 öğrenci başvuruda bulunmuş, 2.000 finalist takım 10.000 yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacak.

4 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, 3 milyon TL Ödül

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları da 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

#MilliTeknolojiHamlesi heyecanı ile yolumuza devam ettiğimiz TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 15 Mart 2020.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenecek olan yarışmalar:

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri için;

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

World Drone Cup

Hack Zeugma

Lise Öğrencileri için;

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

Roket Yarışması

Robotik Yarışmaları

Robotaksi – Binek Otonom Araç Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

World Drone Cup

Hack Zeugma

Üniversite ve Üzeri için;

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Hack Zeugma

World Drone Cup

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

Roket Yarışması

Robotaksi – Binek Otonom Araç Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

İnsansız Hava Aracı Yarışması

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması

Model Uydu Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Sürü İHA Simülasyon Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Travel Hackathon



