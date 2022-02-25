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TEKNOFEST Teknoloji YarÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸvurularÄ± 28 Åžubatâ€™ta sona eriyor

#Teknofest#Teknoloji#YarÄ±ÅŸma
TEKNOFEST Teknoloji YarÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸvurularÄ± 28 Åžubatâ€™ta sona eriyor

TEKNOFEST HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Teknoloji YarÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸvurular 28 Åžubatâ€™ta sona eriyor.

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TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda bilim ve teknolojiyi rehber edinmiÅŸ, geleceÄŸin teknolojilerini Ã¼reten genÃ§ler iÃ§in bu yÄ±l 40 ana yarÄ±ÅŸma-99 farklÄ± kategoride dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmalarda genÃ§lere parlak bir geleceÄŸin kapÄ±larÄ± da aralanÄ±yor. Teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ±na ilkokul, ortaokul, lise, Ã¼niversite ve Ã¼zeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklÄ±sÄ± tÃ¼m genÃ§ler katÄ±labiliyor. MillÃ® teknoloji Ã¼retme ve geliÅŸtirme konusunda genÃ§lerin ilgisinin artÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenerek bu alanlarda Ã§alÄ±ÅŸan binlerce gencin projesine destek olmak iÃ§in Ã¶n eleme aÅŸamasÄ±nÄ± geÃ§en takÄ±mlara bu yÄ±l 12 milyon TLâ€™nin Ã¼zerinde malzeme desteÄŸi, TEKNOFESTâ€™te yarÄ±ÅŸÄ±p dereceye girmeye hak kazanan takÄ±mlara 6 Milyon TL'ninÂ Ã¼zerinde Ã¶dÃ¼l veriliyor. BaÅŸvurularÂhttps://teknofest.org/tr/competitions/Â  web sitesi Ã¼zerinden Ã§evrim iÃ§i olarak gerÃ§ekleÅŸtirilebiliyor.

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Teknolojinin geliÅŸimine paralel olarak her yÄ±l bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re daha fazla yarÄ±ÅŸma kategorisinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, kendini sÃ¼rekli yenileyen ve TÃ¼rkiye tarihinin en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼llÃ¼ teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda Roketten Otonom Sistemlere, TarÄ±mdan Su AltÄ± Sistemlerine, Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ±ndan Yapay ZekÃ¢ya kadar teknolojinin her alanÄ±nda yarÄ±ÅŸma bulunuyor. 2021 yÄ±lÄ±ndan farklÄ± olarak bu yÄ±l Hyperloop GeliÅŸtirme YarÄ±ÅŸmasÄ±, Dikey Ä°niÅŸli Roket YarÄ±ÅŸmasÄ±, Engelsiz YaÅŸam Teknolojileri YarÄ±ÅŸmasÄ±, Lise Ã–ÄŸrencileri Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi AraÅŸtÄ±rma Projeleri YarÄ±ÅŸmalarÄ± ve Ã‡ip TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ± ilk kez dÃ¼zenleniyor.

BaÅŸvuru Tarihi 28 Åžubatâ€™ta Sona Eren YarÄ±ÅŸmalar:

AkÄ±llÄ± UlaÅŸÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ±

Biyoteknoloji Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±

Ã‡evre ve Enerji Teknolojileri YarÄ±ÅŸmasÄ±

Dikey Ä°niÅŸli Roket YarÄ±ÅŸmasÄ±

EÄŸitim Teknolojileri YarÄ±ÅŸmasÄ±

Engelsiz YaÅŸam Teknolojileri YarÄ±ÅŸmasÄ±

Hyperloop GeliÅŸtirme YarÄ±ÅŸmasÄ±

Helikopter TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ±

Ä°nsanlÄ±k YararÄ±na Teknoloji YarÄ±ÅŸmasÄ±

Ä°nsansÄ±z Su AltÄ± Sistemleri YarÄ±ÅŸmasÄ±

Jet Motor TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ±

Karma SÃ¼rÃ¼ SimÃ¼lasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±

Liseler ArasÄ± Efficiency Challenge Elektrikli AraÃ§ YarÄ±ÅŸlarÄ±

Liseler ArasÄ± Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±

Model Uydu YarÄ±ÅŸmasÄ±

Robotaksi Binek Otonom AraÃ§ YarÄ±ÅŸmasÄ±

Roket YarÄ±ÅŸmasÄ±

Haberin DevamÄ±

Sanayide Dijital Teknolojiler YarÄ±ÅŸmasÄ±

SavaÅŸan Ä°HA YarÄ±ÅŸmasÄ±

SaÄŸlÄ±kta Yapay Zeka YarÄ±ÅŸmasÄ±

SÃ¼rÃ¼ Robotlar YarÄ±ÅŸmasÄ±

TarÄ±m Teknolojileri YarÄ±ÅŸmasÄ±

TarÄ±msal Ä°nsansÄ±z Kara AracÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±

Turizm Teknolojileri YarÄ±ÅŸmasÄ±

UlaÅŸÄ±mda Yapay Zeka YarÄ±ÅŸmasÄ±

UluslararasÄ± Efficiency Challenge Elektrikli AraÃ§ YarÄ±ÅŸlarÄ±

UluslararasÄ± Serbest GÃ¶rev Ä°HA YarÄ±ÅŸmasÄ±

UluslararasÄ± Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±

UÃ§an Araba YarÄ±ÅŸmasÄ±

Teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda baÅŸvuru tarihi farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren yarÄ±ÅŸmalar ve son baÅŸvuru tarihleri:

Ã‡ip TasarÄ±m YarÄ±ÅŸmasÄ± â€“ 14 Mart 2022

Lise Ã–ÄŸrencileri Kutup AraÅŸtÄ±rma Projeleri YarÄ±ÅŸmasÄ± â€“ 11 MayÄ±s 2022

Lise Ã–ÄŸrencileri Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi AraÅŸtÄ±rma Projeleri YarÄ±ÅŸmasÄ± â€“ 18 MayÄ±s 2022

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Pardus 21 Hata Yakalama ve Ã–neri YarÄ±ÅŸmasÄ± â€“ 15 MayÄ±s 2022

TÃœBA Doktora Bilim Ã–dÃ¼lleri â€“ 04 Mart 2022

TÃ¼rkiye Drone ÅžampiyonasÄ± â€“ 01 Nisan 2022

Ãœniversite Ã–ÄŸrencileri AraÅŸtÄ±rma Proje YarÄ±ÅŸmasÄ± â€“ 12 MayÄ±s 2022

World Drone Cup â€“ 01 Nisan 2022

Teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda henÃ¼z baÅŸvurularÄ± aÃ§Ä±lmayan yarÄ±ÅŸmalar:

Hack Karadeniz

ISIF

Robotik YarÄ±ÅŸmalarÄ±

TAKE OFF UluslararasÄ± GiriÅŸim Zirvesi

Travel Hackathon

TÃ¼rkÃ§e DoÄŸal Dil Ä°ÅŸleme YarÄ±ÅŸmasÄ±Â 

Kuzeyden GÃ¼neye, BatÄ±dan DoÄŸuya TEKNOFEST CoÅŸkusu TÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de

Teknoloji YarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n final etaplarÄ± bu yÄ±l Karadeniz baÅŸta olmak Ã¼zere yurdumuzun dÃ¶rt bir yanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°lk etabÄ± Kastamonuâ€™da baÅŸlayacak TÃ¼rkiye Drone ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ±n ikinci etabÄ± Sinop, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ etabÄ± ise Artvinâ€™de devam ederken final yarÄ±ÅŸlarÄ± da Samsunâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SavaÅŸan Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ± Samsunâ€™da kÄ±yasÄ±ya bir mÃ¼cadeleye sahne olurken, Giresunâ€™da Ä°nsansÄ±z Su AltÄ± Sistemleri YarÄ±ÅŸmasÄ± gurur verici anlar yaÅŸatacak. Ä°lki yine Giresunâ€™da baÅŸlayacak olan Sergi YarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ikincisi Orduâ€™da dÃ¼zenlenirken, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ Trabzonâ€™da, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ ise Rizeâ€™de genÃ§lerle buluÅŸacak.

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Karadenizâ€™i ÅŸenlendirecek yarÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Roket ve Model Uydu YarÄ±ÅŸmalarÄ± heyecanÄ± yeniden Aksarayâ€™da yaÅŸanacak. GenÃ§lerin heyecanla beklediÄŸi Efficiency Challenge Elektrikli AraÃ§ ve Robotaksi Binek Otonom AraÃ§ YarÄ±ÅŸmasÄ± Kocaeliâ€™de, bu yÄ±l ilk kez yapÄ±lacak Dikey Ä°niÅŸli Roket YarÄ±ÅŸmasÄ± ise Ankaraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Hyperloop GeliÅŸtirme YarÄ±ÅŸmasÄ± Gebzeâ€™de, Take Off UluslararasÄ± GiriÅŸim Zirvesi ise Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenlenecek.

TÃ¼rkiye Teknoloji TakÄ±mÄ± VakfÄ± ve T.C Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen teknoloji ÅŸirketleri, kamu, medya kuruluÅŸlarÄ± ve Ã¼niversitelerin destekleriyle dÃ¼zenlenen TEKNOFEST HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yÄ±l 30 AÄŸustos-4 EylÃ¼l 2022 tarihleri arasÄ±nda milli mÃ¼cadelenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir Samsunâ€™da, Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±nda dÃ¼zenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadenizâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanÄ±na ortak olmak iÃ§in birbirinden farklÄ± teknoloji yarÄ±ÅŸmalarÄ±na https://teknofest.org/tr/competitions/ adresini ziyaret ederek baÅŸvurabilirsiniz.

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