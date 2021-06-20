TEKNOFEST 'Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi' başvuruları başladı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, 20-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Uluslararası arenada girişimleri tanıtma fırsatı

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor.

Geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleştirilemeyen zirve, 2019 yılında 200 yerli ve yabancı girişime, 100 mentora, 50 kurumsal firmaya ve 1000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı. Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların gerçekleştirildiği girişim zirvesinde bu yıl eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri, oyun, veri, otonom teknolojiler, yapay zeka, blokzinciri, finansal teknolojiler ve mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren girişimler için birincilik ödülü 20 bin dolar, ikincilik ödülü 10 bin dolar, üçüncülük ödülü de 5 bin dolar olurken, zirvenin başvuruları 30 Haziran’da sona erecek.

Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması hedeflenen zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara İstanbul ev sahipliği yapacak. Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik aynı zamanda katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkânı sağlayacak. Uluslararası konuşmacıların önemli tavsiyelerde bulunacağı zirve zengin içeriğiyle girişimcilere dolu dolu 3 gün yaşatacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.