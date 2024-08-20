TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda final heyecanı başladı

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Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışırken, Hazır Araç Kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracaklar.

Binek Otonom Araç Yarışmasına 2024 yılında özgün araç kategorisinde 199, hazır araç kategorisinde 168 olmak üzere her iki kategoride toplam 367 başvuru alındı. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 11, özgün araç kategorisinde 27 takım olmak üzere toplam 19 farklı ilden 38 Takım 598 Yarışmacısı ile finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmanın finalinde her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmaları olacak. Yarışma kapsamında takımlar, Teknik Tasarım Formu (TTF), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Araç Test Videosu ve Simülasyon Sunumları olmak üzere 4 farklı aşamada değerlendirilecekler.

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Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katıldığı yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışıyor. Yarışma sonucunda “Özgün Araç Kategorisinde” dereceye giren birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 120 bin TL ödül verilecek. “Hazır Araç Kategorisinde” ise birinci 150 bin TL, ikinci 120 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.