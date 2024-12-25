TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması başvuruları devam ediyor

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TEKNOFEST KKTC Robolig Mavi Vatan Yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik iki farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma, katılımcıların belirlenen parkurlarda çeşitli görevleri tamamlayarak puan topladığı lig sistemiyle dikkat çekiyor. Kargo taşıma, belirli rotalarda hareket etme ve bayrak çekme gibi görevlerle öğrencilerin mühendislik yeteneklerini sınayan yarışma, gençlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde yerli mühendislik imkanları kullanılarak geliştirilen DENEYAP Kart’ın yaygın kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bu yarışma, "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" vizyonuna değerli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye, KKTC ve yurt dışında eğitim gören tüm ortaokul ve lise öğrencileri, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması’na başvurarak robotik ve kodlama konusundaki bilgi ve becerilerini sergileme şansı elde edecek. Yarışmada dereceye giren katılımcılar, başarılarını değerli ödüllerle taçlandıracak. Ortaokul kategorisinde üçüncülük ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, birincilik ödülü ise 60 bin TL olarak belirlenirken; lise kategorisinde üçüncüler 50 bin TL, ikinciler 60 bin TL, birinciler ise 70 bin TL ödül kazanacak.

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Gençlere, teknoloji ve mühendislik alanlarında ilham vermeyi amaçlayan TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması gençlerin potansiyelini artırmakla birlikte öğrencilerin robotik ve yazılım becerilerini geliştirirken aynı zamanda onları girişimcilik ve inovasyonla tanıştıracak.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 15 Ocak tarihinde sona eriyor.