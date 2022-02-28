TEKNOFEST Karadeniz’de başvuru süresi uzatıldı

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Başvuru tarihi 28 Şubat’ta sona eren 6 yarışma dışında kalan ve son başvuru tarihi farklılık gösteren teknoloji yarışmaları için detaylı bilgiler teknofest.org web sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Yarışmalara ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler için düzenlenen yarışmalarda gençlere parlak bir geleceğin kapıları da aralanıyor. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor. Başvurular https://teknofest.org/tr/ competitions/ web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

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Son Başvuru Tarihi 7 Mart’a Uzatılan Yarışmalar

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Dikey İnişli Roket Yarışması

Hyperloop Geliştirme Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Karma Sürü Simülasyon Yarışması

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

İnsansız Hava Araçları Yarışması

Model Uydu Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Savaşan İHA Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sürü Robotlar Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Uçan Araba Yarışması

Teknoloji yarışmaları kapsamında başvuru tarihi farklılık gösteren yarışmalar ve son başvuru tarihleri:

Çip Tasarım Yarışması – 14 Mart 2022

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması – 11 Mayıs 2022

Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması – 18 Mayıs 2022

Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması – 15 Mayıs 2022

TÜBA Doktora Bilim Ödülleri – 04 Mart 2022

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Türkiye Drone Şampiyonası – 01 Nisan 2022

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması – 12 Mayıs 2022

World Drone Cup – 01 Nisan 2022

Başvuru Tarihi 28 Şubat’ta Sona Eren Yarışmalar:

Akıllı Ulaşım Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Roket Yarışması

Teknoloji yarışmaları kapsamında henüz başvuruları açılmayan yarışmalar:

Hack Karadeniz

ISIF

Robotik Yarışmaları

TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi

Travel Hackathon

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya TEKNOFEST Coşkusu Tüm Türkiye’de

Teknoloji Yarışmalarının final etapları bu yıl Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirilecek. İlk etabı Kastamonu’da başlayacak Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Sinop, üçüncü etabı ise Artvin’de devam ederken final yarışları da Samsun’da gerçekleştirilecek. Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması Samsun’da kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, Giresun’da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması gurur verici anlar yaşatacak. İlki yine Giresun’da başlayacak olan Sergi Yarışmalarının ikincisi Ordu’da düzenlenirken, üçüncüsü Trabzon’da, dördüncüsü ise Rize’de gençlerle buluşacak.

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Karadeniz’i şenlendirecek yarışmaların yanı sıra Roket ve Model Uydu Yarışmaları heyecanı yeniden Aksaray’da yaşanacak. Gençlerin heyecanla beklediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli’de, bu yıl ilk kez yapılacak Dikey İnişli Roket Yarışması ise Ankara’da gerçekleştirilecek. Hyperloop Geliştirme Yarışması Gebze’de, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ise İstanbul’da düzenlenecek.