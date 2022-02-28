TEKNOFEST Karadeniz’de başvuru süresi uzatıldı

Başvuru tarihi 28 Şubat’ta sona eren 6 yarışma dışında kalan ve son başvuru tarihi farklılık gösteren teknoloji yarışmaları için detaylı bilgiler teknofest.org web sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Yarışmalara ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.
Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler için düzenlenen yarışmalarda gençlere parlak bir geleceğin kapıları da aralanıyor. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor. Başvurular https://teknofest.org/tr/
Son Başvuru Tarihi 7 Mart’a Uzatılan Yarışmalar
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Dikey İnişli Roket Yarışması
Hyperloop Geliştirme Yarışması
Helikopter Tasarım Yarışması
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
Karma Sürü Simülasyon Yarışması
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
İnsansız Hava Araçları Yarışması
Model Uydu Yarışması
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
Savaşan İHA Yarışması
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
Sürü Robotlar Yarışması
Tarım Teknolojileri Yarışması
Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması
Turizm Teknolojileri Yarışması
Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
Uçan Araba Yarışması
Teknoloji yarışmaları kapsamında başvuru tarihi farklılık gösteren yarışmalar ve son başvuru tarihleri:
Çip Tasarım Yarışması – 14 Mart 2022
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması – 11 Mayıs 2022
Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması – 18 Mayıs 2022
Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması – 15 Mayıs 2022
TÜBA Doktora Bilim Ödülleri – 04 Mart 2022
Türkiye Drone Şampiyonası – 01 Nisan 2022
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması – 12 Mayıs 2022
World Drone Cup – 01 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 28 Şubat’ta Sona Eren Yarışmalar:
Akıllı Ulaşım Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Roket Yarışması
Teknoloji yarışmaları kapsamında henüz başvuruları açılmayan yarışmalar:
Hack Karadeniz
ISIF
Robotik Yarışmaları
TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi
Travel Hackathon
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya TEKNOFEST Coşkusu Tüm Türkiye’de
Teknoloji Yarışmalarının final etapları bu yıl Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirilecek. İlk etabı Kastamonu’da başlayacak Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Sinop, üçüncü etabı ise Artvin’de devam ederken final yarışları da Samsun’da gerçekleştirilecek. Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması Samsun’da kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, Giresun’da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması gurur verici anlar yaşatacak. İlki yine Giresun’da başlayacak olan Sergi Yarışmalarının ikincisi Ordu’da düzenlenirken, üçüncüsü Trabzon’da, dördüncüsü ise Rize’de gençlerle buluşacak.
Karadeniz’i şenlendirecek yarışmaların yanı sıra Roket ve Model Uydu Yarışmaları heyecanı yeniden Aksaray’da yaşanacak. Gençlerin heyecanla beklediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli’de, bu yıl ilk kez yapılacak Dikey İnişli Roket Yarışması ise Ankara’da gerçekleştirilecek. Hyperloop Geliştirme Yarışması Gebze’de, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ise İstanbul’da düzenlenecek.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://