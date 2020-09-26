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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 26.09.2020 - 06:15 | Son Güncelleme:

Teknofest kapsamında şehit çocukları helikopterle şehri gezdi

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Teknofest kapsamında şehit çocukları helikopterle şehri gezdi
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında bir grup şehit çocuğu helikopterle şehir turu attı.

Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit çocuklarını polis ve jandarmaya ait helikopterlere bindirdi, çocukların keyifli anlarına eşlik etti. 

Abdulhamit Gül, uçuş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çok büyük bir mutluluk içerisinde, ayaklarının yerden kesildiği bir festivalde olduklarını belirtti.

Bu yıl 3'üncüsü Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'in dolu dolu geçtiğini, bu coşkuyu kadim topraklar olan Anadolu'ya getiren Selçuk Bayraktar ve tüm ekibine, Bakanlığa, ilgililere teşekkür eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Çok güzel etkinlikler var. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin projelerini izliyoruz. Yaklaşık 4 bin takım yarışlarda. Bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Türkiye uçuşa geçti, ayaklarımız yerden kesildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün şehit çocuklarımızla beraber, jandarma ve emniyet mensubu ağabeyleri sayesinde şehir turu heyecanı yaşadık."

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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