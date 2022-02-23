TEKNOFEST gençleri jet motor yarışmasına hazırlanıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... Son kozunu oynadıUkrayna az önce harekete geçti... Son kozunu oynadı!#Rusya
İngiliz ve ABDli uzmanlardan dikkat çeken analiz... Tarih tekerrür mü edecekİngiliz ve ABD'li uzmanlardan dikkat çeken analiz... Tarih tekerrür mü edecek?#Rusya
Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotalarıUkrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusya'nın olası işgal rotaları!#RUSYA
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
İstanbulda hava kirliliği tehdidi... Dikkat Koronavirüs riskini artırıyorİstanbul'da hava kirliliği tehdidi... Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor#İstanbul
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Ukraynanın Ankara Büyükelçisinden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecekUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden net mesaj: Rusya kolay ilerlemeyecek#Ukrayna
Tuba Ünsalın gözyaşlarıTuba Ünsal'ın gözyaşları#Tuba Ünsal
İbrahim Tatlısese eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçtiİbrahim Tatlıses'e eski eşi ve oğlundan sert tepki: Kendi kötü olmayı seçti!#İbrahim Tatlıses
O Ses Türkiye yarışmacısına silahlı saldırı Sürünerek yardım istedi'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek yardım istedi#İstanbul
HABERLERTeknoloji Haberleri

TEKNOFEST gençleri jet motor yarışmasına hazırlanıyor

#Teknofest#Teknoloji#Havacılık
TEKNOFEST gençleri jet motor yarışmasına hazırlanıyor

Türkiye’nin havacılık motorlarında lider şirketi TEİ yürütücülüğünde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması havacılık alanına ilgi duyan, Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, bireysel veya takım olarak katılım yapılabilen yarışmanın başvuruları 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam ediyor.

Haberin Devamı

Tasarlanacak turbojet motorunun belirlenen fiziksel sınırlandırmalara uygun olup geometrik zarf, imal edilebilirlik, performans, yapısal ve ömür isterlerini sağlaması gerekiyor. Geçmiş yıllarda düzenlenen yarışmadan farklı olarak bu yıl takımlardan turbofan ve aft fan modülü kavramsal tasarımı da gerçekleştirmeleri de istenirken dereceye giren gençleri toplamda 60.000 TL’lik ödül bekliyor.   Jet Motor Tasarım Yarışması, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilecektir.    

TEKNOFEST’te Teknolojinin Her Alanında Yarışma

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı, kendini sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bu yıl 40 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenleniyor. Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekâya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen dünyanın en büyük Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST’te gerçekleştiriliyor. 

Haberin Devamı

Birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalar; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerimizin katılımına açık. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalarda finale kalan takımlara ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu paydaş kurumlar ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST’in yarışmalarına katılmak ve bilgi almak için tüm detaylar https://teknofest.org/tr/  web sitesinde yer alıyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknofest#Teknoloji#Havacılık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık