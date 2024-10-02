TEKNOFEST Adana için geri sayım başladı

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji devlerinin, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST, Adana’yı teknoloji tutkunları için bir cazibe merkezi haline getirecek.

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da düzenlenecek festivalde ilkler de yaşanacak. Festival boyunca gökyüzünde gerçekleşecek akrobasi gösterilerinden, ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyelerden, sürükleyici sergilere kadar her yaştan katılımcı için unutulmaz bir etkinlik programı yer alacak.

Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren deneyim alanında, geçmişin köklü bilimsel mirası ile günümüzün teknolojik başarıları buluşacak. Katılımcılar, Anadolu’dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital bir yolculuğa çıkacak.

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Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı ile katılımcılar, Çanakkale cephesinde Mehmetçik’in zorlu mücadelesini olağanüstü bir simülasyonla yaşayacak ve bu deneyimi bugünün teknolojisiyle harmanlanmış bir zafer alanında tamamlayarak kendilerini Tam Bağımsız Türkiye alanında bulacaklar.

TEKNOFEST Adana’da ziyaretçileri zamanda büyüleyici bir yolculuk da bekliyor. TEKNOFEST Zaman Tüneli, geçmişten günümüze tüm TEKNOFEST festivallerinin hikayesini gözler önüne seriyor. Her yılın en önemli olaylarını ve teknolojik yeniliklerini görsellerle anlatan bu özel alan, ziyaretçilere TEKNOFEST’in tarihini adım adım keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, festivallerde ilk kez hayata geçirilen projelerden, organizasyonun genel işleyişine kadar birçok önemli detay bu tünelde ziyaretçileri bekliyor.

790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının katıldığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, genç yetenekleri buluştururken, 50 ana kategori ve 128 alt kategoride yarışan ekipler, geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için kıyasıya mücadele ediyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takımlar, TEKNOFEST Şampiyonlar Liginde bir araya gelecek. Dereceye giren takımlar Adana’da düzenlenecek Şampiyonlar liginde yarışacak. Yarışma şampiyonları, ödüllerini almak için Adana’da gerçekleştirilecek festivalde sahneye çıkacak.

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Bu yıl ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, Türkiye’nin en başarılı teknoloji takımlarını buluşturacak. Adana Şakirpaşa Havalimanında 2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bu prestijli yarışta, büyük ödül olan 500 bin TL için heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. İnsanlık için adalet ve merhamet ilkesiyle teknoloji üreten takımlar; teknoloji ekosistemindeki yerlerini alarak birbirleriyle etkileşim kuracak ve büyük yarışın keyfini çıkaracak. 3 gün sürecek TEKNOFEST Şampiyonlar Liginde sürpriz başlıklarda hünerlerini sergileyen takımlar arasında kıyasıya rekabet ve dostluk rüzgârı esecek. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olan takımlar, final gününde yarışmaya hak kazanacak.

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2-6 Ekim 2024’te Adana, Türkiye’nin dört bir yanından gelen teknoloji meraklılarını ağırlarken, bilimden havacılığa, dijital deneyimden mühendisliğe kadar birçok alanda ziyaretçilerine unutulmaz bir festival sunacak. Geri sayımın başladığı bu günlerde, geleceği şekillendirmek isteyen herkesi Adana’ya davet ediyoruz. Festivale katılacak ziyaretçilerimiz alana ulaşım konusunda, belirlenen ring alanlarından toplu taşıma araçlarını tercih edebilecek. Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.