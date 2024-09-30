TEKNOFEST 2024’e yeni paydaş

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Şirketin, festival kapsamında Adana’nın Kürkçüler Köyü’nde bulunan Trendyol Yarının Köyleri Dijital Merkezi’nde E-Ticaret Hackathonu düzenleyeceği belirtildi.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) iş birliğinde yürütülen Yarının Köyleri projesi hedefleriyle uyumlu olarak bu Hackathon'un da kırsal alanlarda dijital dönüşüme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını hedefleniyor. Hackathon, milli teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak açısından da önem taşıyor.

Hackathon’da, ürün fotoğraflarından ve kısa ifadelerden otomatik olarak ürün isimleri ve açıklamaları oluşturabilecek, ürün fotoğraflarının kalitesini artırabilecek ve çok dilli destek sağlayabilecek yapay zekâ destekli e-ticaret çözümleri yarışacak. Mezunların ve profesyonel yazılımcıların yanı sıra lise ve üniversite öğrencilerinin de takımlar halinde katılacağı yarışma, 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 138 takımın başvurduğu ve ön elemelerin ardından 16 takımın finalist olarak katılma hakkı kazandığı yarışmayı birincilikle bitiren takım 100.000 TL, ikinci takım 80.000 TL, üçüncü takım ise 60.000 TL ödülün sahibi olacak.

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Şirketin TEKNOFEST 2024 festival alanında yer alan standı ise, zengin ve interaktif deneyimler sunulacağı açıklandı. Çocuklar ve gençler, Yapay Zekâ Atölyesi’nde makine öğrenimi, derin öğrenme ve veri analizi alanlarında bilgi sahibi olarak yaratıcı projeler geliştirme fırsatı bulurken, e-ticaretin geleceğine dair yapay zekâ destekli oyunlarla teknolojinin eğlenceli tarafını keşfedecek. Aynı zamanda Trendyol Hızlı Market’in yapay zekâ asistanı AITEN, mutfak tüyoları, tarifler temizlik önerileri ile stant alanında olacak.