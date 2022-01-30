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TEKNOFEST 2022 ne zaman başlayacak? Başvurular ne zaman?

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TEKNOFEST 2022 ne zaman başlayacak Başvurular ne zaman

Teknofest 2022, ne zaman başlayacak sorusu etkinliğe katılım göstermek isteyen pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Birbirinden özel etkinliklerle gerçekleşecek olan Teknofest 2022, roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekaya kadar pek çok aşamayı ilgililer ile buluşturacak. Peki, Teknofest 2022 ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar devam edecek? İşte, Teknofest 2022 hakkında detaylar

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TEKNOFEST 2022'de yer almak ve Teknoloji Yarışmaları'nda mücadele etmek isteyenler 28 Şubat'a kadar çevrim içi olarak başvuru yapabilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 5. yılında TEKNOFEST 2022’ye hazırlanıyor. Rotasını Karadeniz'e çeviren TEKNOFEST, her yıl yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmaları'nı bu yıl 39'u ana yarışma olmak üzere 97 farklı kategoride düzenliyor. Milli Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi teknoloji ve bilimle buluşturacak gençler için yarışma başvuruları açılırken, görkemli festivalde yer almak ve Teknoloji Yarışmaları'nda kıyasıya mücadele etmek isteyenler 28 Şubat'a kadar "www.teknofest.org" adresi üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, yine gençlerin enerjisiyle büyümeye devam ediyor. Geçen yıl Türkiye'nin 81 ilinden ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile 200 binden fazla gencin başvuruda bulunduğu ve başvurular arasından 13 bin finalistin belirlendiği yarışmalarda 12 milyon liralık malzeme desteğinin yanı sıra toplamda 5 milyon TL ödül verildi.

Roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekaya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalar, dünyanın en büyük Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST'te gerçekleştiriliyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalar, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Yarışmalarda, gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ayrıca 6 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

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TEKNOFEST, MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLADIĞI SAMSUN'DA

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmaları'na katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network" kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı Teknoloji Yarışmaları'na "https://teknofest.org/tr/competitions/" adresi ziyaret edilerek başvurulabiliyor.

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