Tek Çekirdek testinde dünya rekoru kırıldı

ASUS Republic of Gamers (ROG), safedisk takma adlı hız aşırtma platformunun ROG Crosshair VIII Dark Hero ve yeni AMD Ryzen işlemcilerle 15 dünya birinciliği elde ettiğini duyurdu.



Crosshair VIII Dark Hero anakart; 8, 12, ve 16 çekirdek kategorilerinde AMD Ryzen 5800X, 5900X ve 5950X işlemcilerle birlikte kullanıldı. Rekor dereceler Cinebench R15 ve R20 ile Geekbench3 ve 4’ün yanı sıra çeşitli işlemci odaklı test yazılımlarında (GPUPI 1B, HWBot x265, wPrime 1024M) elde edildi. Çok çekirdekli testlerde alınan sonuçların yanı sıra safedisk tek çekirdekli Geekbench4 dünya rekorunu kırdı.



safedisk, rekor kırdığı denemelerinde 6 GHz sınırını defalarca aştı. GPUPI 3.2 1B 16 çekirdek denemesinde ise tüm çekirdeklerde 6075 MHz’e ulaştı. Tek çekirdek rekorunda da tüm çekirdeklerde bu frekansı tekrar yakaladı.









