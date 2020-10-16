Teemo Counter (Ct) - Teemo Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Teemo Counter karakterine karşı oynayacaksanız bu karakterin güçlü rakiplerini öğrenmeniz oldukça önemlidir. Ondan önce Teemo hakkında bazı bilgiler verelim

Teemo Counter

Bandle şehrinde yordle kardeşleri arasında Teemo'nun efsane olduğu söylenebilir. Yordlelara göre Teemo'da bulamadıkları bir tuhaflık vardır. Teemo karakteri yordlelar ile eğlenmeyi sever ancak çoğu zaman görevlere yalnız çıkmayı tercih eder. Teemo aslında oldukça sıcakkanlı bir oyuncudur. Fakat savaşlarda Teemo'yu tanımakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü oldukça agresif bir tavır sergilemektedir. Yordlelar genellikle yalnız göreve çıktıklarında çok nadir başarılı olurken Teemo tüm bu bilinenleri altüst ediyor ve tüm görevlerde başarı sağlıyor.

Bandle Şehrini casuslardan korumak da göstermiş olduğu büyük başarı sebebi ile Teemo şüphesiz yaşayan en tehlikeli yordledır. Teemo'nun özel silahı hava tüfeği. Silahını Kumungo ormanlarından toplamış olduğu özel bir zehir ile kaplıyor.

Teemo Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Darius

l Annie

l Garen

l Shen

l Tryndamere

l MasterYi

l Singed

l Volibear

l Nasus

l Aatrox

Teemo Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Yorick

l Katarina

l Pantheon

l LeBlanc

l Jayce

l LeeSin

l Zed

l Heimerdinger

l Rumble

l Fizz

Teemo Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kaçak Dövüş: Teemo kısa bir süre hiç bir şey yapmadan durursa o zaman görünmez olabilmektedir. Bunun yanında çalıların arasına girdiği zaman da görünmezlik özelliği devreye girmektedir. Teemo tekrar görünür olduğu zaman Şaşırtmaca avantajı elde etmektedir bunun dışında saldırı hızı da 3 saniye daha fazla olur.

Kör Eden Dart: Teemo rakibine oldukça güçlü bir zehir yollar ve rakibinin görüşünü engeller. Etki süresince düşmanının kör olmasına neden olur.

Seri Adım: Teemo koşmaya başladığı zaman düşmanının saldırısına uğrayıncaya kadar hızı artmaktadır.

Zehirli Atış: Teemo'nun bu yeteneğinde her saldırısında düşman zehirlenir. Vuruş anı ile bunu takip eden 4 sn hedefe zarar verebilmektedir.

Tehlikeli Tuzak: Teemo'nun çantasın bulunan mantarların patlayıcı bir etkisi vardır. Bu mantarları kullanıp rakiplerinin hasar almasına neden olur.