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Tedarikçi Zirvesi 2024, İstanbul’da gerçekleşti

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#Turkcell#Tedarikçi Zirvesi 2024#Tedarikçi Eksenli İnovasyon Ve Yerlilik Programları
Tedarikçi Zirvesi 2024, İstanbul’da gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 15:28

Turkcell tarafından 170 tedarikçi firmanın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen zirvede, şirketin vizyon ve stratejileri iş ortaklarına aktarıldı. Zirvede ayrıca “Tedarikçi Eksenli İnovasyon ve Yerlilik Programları” kapsamında başarılı firmalara ödülleri verildi.

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Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç zirvede yaptığı konuşmada yerli teknolojilerin geliştirilmesinde ve altyapı projelerinde yerlilik oranının artırılmasını vurguladı. Koç, "Bu zirvedeki temel motivasyonumuz, yenilikçi ve verimli projelerin geliştirilmesi için uygun ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak. Altyapı çalışmalarında ve yeni geliştirilen ürünlerde yerlilik oranını artırmayı da çok önemsiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Tedarikçi Zirvesi, teknoloji ekosisteminde kilit bir rol oynayan KOBİ ve start-up’lara destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Turkcell’in vizyon ve stratejilerini aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

Şirketin İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise, “Tedarikçi ekosistemimizle ortak hedeflere ulaşmak, sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temel oluşturuyor” diye konuştu. Durdu ayrıca, zirvenin iş dünyası trendlerini şekillendirecek teknolojileri tedarikçilerle birlikte keşfetmek ve rekabet avantajı sağlayacak yenilikçi çözümleri hayata geçirmek adına uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti.

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#Turkcell#Tedarikçi Zirvesi 2024#Tedarikçi Eksenli İnovasyon Ve Yerlilik Programları

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