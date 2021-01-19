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Teknoloji
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Tecno'dan Türkiye'ye 25 milyon dolar yatırım

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Tecno'dan Türkiye'ye 25 milyon dolar yatırım
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Geçtiğimiz aylarda yeni telefonlarıyla Türkiye pazarına giriş yağan Tecno, Türkiye’de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı.

Tecno üretim planlaması için gerekli adımları atarken, ilk yerli Tecno Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak. Bu adımla birlikte şirket, Türkiye'de ekonomiye olan güvenini ifade ederken, iş imkanı da yaratılacak ve tüketicilerin beklentilerine göre pazara uyumlu cihaz üretecek. 

Şirket, Aralık ayında Türkiye pazarı ile 3 modeli ile birlikte tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte, üretim sürecini başlattı. 

Istanbul Pendik’te olacağı belirtilen fabrika, aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olacak.

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