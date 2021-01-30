Tecno Pova incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

Tecno Mobile, Türkiye pazarında oldukça yeni bir isim ve geçtiğimiz haftalarda yeni ürünleriyle Türkiye'de aktif olarak telefon satışına başladı. Şirketin dikkat çeken ürünlerinden biri de Tecno Mobile Pova ismini taşıyor.

6.8 inç'lik ekranıyla dikkat çeken ürün, büyük bir telefon. Camon 16 Premier ise 6.9 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip.

Ekranı büyük olmasının yanı sıra 6000 mAh kapasiteli bataryayla gelen ürün, uzun bir batarya ömrü de sunuyor. Testimize göre ürün, iki güne kadar batarya ömrüne sahip.



18 Watt Çift IC hızlı şarj desteği de telefonda sunulan bir diğer önemli özellik. Çift IC hızlı şarj desteğinin 18 watt tek IC hızlı şarj ile kıyaslandığında şarj verimliliği yüzde 20 daha fazla olduğu belirtiliyor. Telefon 10 dakika şarj edildiğinde yaklaşık 2.4 saat arama yapılmasını mümkün kılıyor.

IPS LCD bir ekranın tercih edildiği modelde daha üst modelde yer alan 90 Hz ekran desteği Pova'da yer almıyor. Ayrıca 1640x720 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, USB Type-C yerine maalesef microUSB gibi eski bir standardı kullanıyor.

Hoparlör kısmı diğer telefonlardan farklı olarak alt kısımda ızgara şeklinde bulunmuyor. Bunun yerine hoparlör ahize kısmına dahil edilmiş ve çok başarılı bir ses performansı sunmadığını da belirtmek gerekiyor.

G90T yerine G80 işlemciden gücünü alan Tecno Pova, buna karşın PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler mobil oyunlarında herhangi bir performans sorunu yaşatmıyor ve akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz.



Gelelim cihazın kamera performansına... 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kamera, yeterli ışık koşullarında hayli iyi görüntü alıyor. Cihazda ayrıca makro ve derinlik kameraları da yer alıyor. Gece modu olmasıyla dikkat çeken üründe maalesef 4K video kayıt desteği bulunmuyor.

Şirketin amiral telefonu Camon 16 Premier ise kamera konusunda elbette daha iddialı. 4K desteğinin yanı sıra 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera dikkat çekiyor.

Genel performansıyla yeterli bir telefon olan Tecno Pova, ülkemizde uygun bir fiyatla alıcısına ulaşıyor. Üst seviye bir telefon aramıyorsanız Pova da seçeneklerinizin arasında olabilir.