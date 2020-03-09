TECNO Mobile Türkiye'de

TECNO, Avrupa'daki pozisyonunu genişletme açısından Türkiye'nin öneminin farkında. Türkiye %95 oranında akıllı telefon sahibi tüketici profili ile sadece gelişmiş değil, aynı zamanda yeni markalara ve daha yeni teknolojilere açık akıllı telefon pazarlarından biri.



Satış hacminin %85i, 1600 TL - 3200 TL fiyat aralığında akıllı telefonlar olan TECNO, orta ve üst düzey akıllı telefonlar sunma stratejisi ile Türkiye pazarının gerekliliklerine uygun olduğunu fark etti ve Türk tüketicilerini kamera odaklı yaklaşımı ve akıllı telefon ürünleriyle hem genel ve hem kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.



TECNO Mobile, küresel hücresel servis sağlayıcısı Vodafone ile ortaklığını da duyurdu. Vodafone, 3.000 perakende mağazası ve e-ticaret kanalları aracılığı ile 23,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir.



Talha Masharka (TECNO Mobile Türkiye ve Orta Doğu Bölge Yöneticisi) sözlerine şu şekilde yer verdi; “Türkiye, TECNO Mobile'ın Avrupa'daki genişlemesi için çok önemli ve sonunda bu noktaya ulaştığımız için mutluyum. İki cihaz CAMON 12 Air ve SPARK 4 Lite, fotoğraf, Üçlü Kamera, Keyifli Tasarım, Üstün performans ve Yüksek Kapasiteli pil olarak Türkiye pazarı düşünülerek piyasaya sunuldu.”



Ender Tunç (TECNO Mobile Türkiye Ülke Müdürü Yardımcısı) sözlerine şu şekilde yer verdi; “TECNO Mobile tüketici merkezli bir markadır ve CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite'ı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki yolculuğumuza kamera odaklı CAMON 12 Air cihazı ile başlıyoruz ve bunun yanı sıra, belirlenen fiyatına karşılık çok daha fazlasını sunan Spark 4 Lite'ı da tanıtıyoruz. Türkiye, TECNO Mobile için kilit öneme sahiptir ve tüketicileri etkilemek için elimizden gelen her şey yapacağız. Gelişmiş bir pazar olduğunu bilerek ilerleyen zamanlarda Türk tüketicilerin ihtiyaçlarına özel cihazlar da üreteceğiz.“



Engin Aksoy (Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) şöyle konuştu:“ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji üreten, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Teknolojimizle herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ve istediği yeni teknolojileri test etmek ve üretmek için çalışıyoruz. ‘Önce dijital’ düşünen bir zihniyeti benimsiyor ve tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda, TECNO Mobile ürünlerini de tüm Türkiye’de dijital kanallarımız üzerinden müşterilerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Herkes için çözüm olacak bir dijital geleceğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz.”

CAMON 12 Air Ana Özellikler:



CAMON Air 12, 16MP birincil kameranın büyük f / 1.8 diyafram açıklığı ve çözünürlük ve renk sunumunda 5P lens kombinasyonu ile bir araya gelen üçlü arka kamera kurulumuyla donatılmıştır. 2MP derinlik algılayan lens gerçek portreler için uygundur ve üstteki buzlanma, insan gözüyle aynı görüş açısına sahip ek bir 5MP 120 ° Ultra Geniş Lenstir. Bu, kullanıcıların tam olarak görebileceği gibi sınırsız geniş açılı fotoğraflar çekmesini sağlar ve makro fotoğrafçılıkta da yardımcı olur. Ayrıca, tüketiciler, kullanıcıların arkadaşlarınızla ve ailenizle çeşitli eğlenceli ve ilham verici anlar yaratmalarını sağlayan AR modunun keyfini çıkarabilir.



Selfie meraklıları için, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP AI selfie kamera ve 81° geniş açılı ve ekran flaşlı 4P Lens, ne tür sahneler ve aydınlatma koşulları yaşarsanız yaşayın, daha kaliteli selfie'ler ve grup fotoğrafları için daha fazla ışık yakalamaya yardımcı olur.

Cihaz, 240 yüz noktasına kadar tarama yapan tüketici tercihlerine göre ayarlamaya izin veren 6 seviyeli bir AI güzellik modu ile birlikte gelir.

TECNO CAMON 12 Air, ekranın sağ üst köşesine yerleştirilmiş ön kamera ile ekranda 'Nokta' özellikli ilk akıllı telefondur. Cihaz, 20:9 en boy oranına ve % 90,3 daha yüksek ekran / vücut oranına sahip 6,55 inç HD+ bir ekrana sahiptir. Telefonun cam kaplamalı arka kapağı bir stil ikonudur ve ışıkla farklı açılarla etkileşime girdiğinde çift tonlu renklerin parlak bir etkileşimi ile göze hitap eder. Cihaz 2 zarif renkte geliyor - Bay Blue & Stellar Purple. Köşelerin etrafındaki büyük yuvarlak eğriler ve yekpare tasarımıyla, cihaz mükemmel bir ürün deneyimi sağlar, kavrama hissi pürüzsüz ve pratiktir, kullanım keyfine katkıda bulunur.



CAMON 12 Air sadece kamera özellikleri ve görünüm ile ilgili değil, aynı zamanda güç ve performansla da geliyor. Akıllı telefon, sunulan 4GB + 64GB modelinde 2.0 Ghz Helio P22 Octacore işlemci kullanıyor. ROM, 128 GB'a kadar genişletilebilir. Özel microSD kart yuvasına sahip çift SIM'li bir akıllı telefon ve kullanıcıların her iki SIM kartta aynı anda 4G VoLTE kullanmasına izin veriyor.



Cihaz, daha akıllı HiOS 4.6 yazılımının AI Güç yönetimi özelliği ile optimizasyon yoluyla daha da uzun süre dayanan 4000 mAh yüksek kapasiteli bir pil ömrüne sahiptir.



Akıllı telefon gizliliği ve güvenliği bu günlerde kilit öneme sahip olduğundan, 0,3 saniyenin altında hızlı Yüz Tanıma Kilidi sağlayan gelişmiş AI yüz tanıma teknolojisi ile birlikte geliyor.







SPARK 4 Lite Ana Özellikleri:



Flaş özellikli 8MP AI Selfie Kamera, SPARK 4 Lite ile çekilen selfie'leri daha net ve parlak kılar. SPARK 4 Lite, sınırlamaları aşarak, flaşı damla çentik ekranında gizler. Portre moduyla, arka planınızı bulanıklaştırın ve kendinizin en iyi portre öz çekimlerini elde etmek için fotoğrafın odak noktası olun.

TECNO'dan SPARK 4 Lite, 20:9 en boy oranına, yüzde 90 ekran / vücut oranına ve 450 nit parlaklığa sahip 6.52 inç HD + ekrana sahip ve kullanıcıların daha iyi görüntüleme deneyimi için süper geniş bir görünüm elde etmelerini sağlıyor.



32GB ROM ile donatılmış olarak, en sevdiğiniz anılarınızı ve önemli dosyalarınızı saklamak için daha fazla alan vardır. 2GB RAM akıcı bir performans sağlar, Dört Çekirdekli işlemci daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı çalışma sunar. 4000mAh büyük pil, günlük iş ve oyun için sürekli güç kaynağı ihtiyaçlarını karşılar.



"Yüz taraması" ile telefonunuzun kilidini anında açabilirsiniz. Face Unlock 2.0 sürümü, karanlık ortamlarda ekran dolgu ışığı sunarak düşük ışık senaryolarında hızlı kilit açma sağlar.



SPARK 4 Lite, 2 renkli gradyan arka kapakla birlikte gelir - Hillier Purple ve Vacation Blue.





