Tecno Mobile telefonlar Türkiye'ye geldi

Modeller arasında en dikkat çeken ise hiç şüphesiz Tecno Mobşle Premier modeli. MediaTek'in Helio G90T işlemcisinden güç alan ürün, 8 GB RAM kullanıyor. 128 GB dahili hafızayla gelen ürün, ayrıca toplam hafızayı artırmak isteyenler için de microSD kart desteği sunuyor.

6.9 inç ekran büyüklüğünde olan Tecno Mobile Camon 16 Premier, 2460x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyır. IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, yaklaşık 203 gram ağırlığında bulunuyor ve 9.11 mm kalınlığında bir tasarıma sahip.

Gelelim kamera tarafına... Saniyede 30 kare 4K video kaydı yapabilen ürünün ön yüzünde 48 MP ve 8 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Arka yüzde ise 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı kamera, 2 megapiksel video ve 2 megapiksel derinlik kameraları yer alıyor.

4500 mAh kapasiteli bataryasıyla glen ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, 30 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 70'e şarj olabiliyor.

Cihazın fiyatı ise 4499 TL olarak belirlendi. Spark 6 modeli ise gücünü Helio G70 işlemciden alıyor. 4 GB RAM'le gelen ve 6.8 inç IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, 1640x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyır. Parmak izi sensörü cihazın yan kısmında yer alırken, kamera tarafında ise 16 MP ana kamera ile birlikte 2 MP derinlik sensörü dikkat çekiyor. Ön yüzünde 8 MP kamera bulunan cihazda 5000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor ve Türkiye fiyatı da 3299 TL olarak belirlendi.

Gelelim şirketin üçüncü telefonu olan Tecno Mobile Pova modeline... Helio G80 işlemciden güç alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. Spark 6 ile benzer şekilde aynı ekran çözünürlüğünü kullanan ürün, Android 10 yüklü olarak kutusundan çıkıyor.



2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kameraları ile gelen telefonun ön yüzünde 8 megapiksel kamera bulunuyor. Telefondaki pil kapasitesi ise 6.000 mAh. Telefonun Türkiye fiyatı ise 3.499 TL.



