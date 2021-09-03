Tecno Mobile Camon 16 incelemesi

Teknoloji devleri, Türkiye’de telefon üretimine geçiş yapıyor. Oppo, Realme, Vivo, TCL gibi markaların ardından Tecno Mobile de bu yarışa katıldı ve yerli üretimde ‘ben de varım’ dedi. Son olarak şirketin yeni ürünlerinden biri olan Tecno Camon 16 ise, dikkatleri üzerine çeken bir telefon oldu. Yaklaşık bir haftalık süre zarfında kullanmakta olduğum telefon, öne çıkan pek çok özelliğe sahip.

9.2 mm kalınlığında olan ve hafif yapıdaki Camon 16, 6.8 inç’lik büyük bir ekranla geliyor. IPS LCD ekran panelini kullanan model, yüzde 83.2 ekran/gövde oranına sahip ve 720x1640 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekranı bu kadar büyük olunca, elbette oyun oynarken veya uygulamaları çalıştırırken cihazın nasıl bir performans gösterdiğini de merak etmişsinizdir.



Bu noktada Camon 16, MediaTek Helio G70 işlemciden gücünü alıyor. 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM ile desteklenen telefon, hemen her oyunu akıcı bir şekilde ekrana getiriyor ve herhangi bir takılma sorunu yaşamıyorsunuz. 2 adet 2.00 GHz Cortex-A75 ve 6 adet 1.7 GHz Cortex-A55 çekirdeğe sahip olan işlemci, performans olarak çoğu kullanıcıyı memnun edebilir.

Grafik birimi tarafında ise Mali-G52 2EEMC2 yongası dikkat çekiyor. Bu arabirim sayesinde oyun deneyimi konusunda da kullanıcıları tatmin eden cihaz, Android 11 tabanlı HIOS arayüzü ile karşımıza çıkıyor. HIOS, Android işletim sistemi üstüne kurulu bir yazılım ve Android telefonlarda farklı bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor.



Camon 16, donanım tarafında olduğu gibi kamera performansıyla da üzerinde durulması gereken bir telefon modeli olmuş. Gece çekimlerinde ortalama bir sonuç veren Camon 16, gündüz çekimlerinde ise iyi sonuçlar veriyor. Kamera performansıyla dikkat çeken cihazda 64 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel f/2.4 makro, 2 Megapiksel f/2.4 derinlik ve 2 Megapiksel kamera bulunuyor. Cihazda 16 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.

Kamera için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zira kamera performansıyla aynı zamanda ödüllü bir telefon var elimizde.

Çift SIM kart desteği de bulunan ve 5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Tecno Mobile Camon 16, bataryayı tasarruflu kullanıyor ve standart bir kullanım söz konusu olduğunda kullanıcısına uzun saatler şarj sıkıntısı olmaksızın eşlik ediyor. IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü"nü alan Camon serisinin üyesi olan Camon 16, 3499 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



Tecno Mobile’ın bir sonraki adımı ise Phantom X’i satışa sunmak. Bunun için de Eylül ayı dile getiriliyor ve bu ay içinde yeni telefonu raflarda görmemiz kuvvetle muhtemel. Elimize ulaştığında bu modelin de özelliklerine yakından bakacağız.

CAMON 16’nın genel özellikleri: