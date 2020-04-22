Techstars Global Online Startup Weekend başlıyor

Teknogirişimler (Startuplar) için 3 günlük, yoğun bir girişimcilik kampı ve yarışması olan Startup Weekend, bu defa bütün dünyanın ortak sorunu olan Covid-19 Pandemisini masaya yatırıyor. Covid-19’a karşı yerel ve global çözümler üretmeyi hedefleyen bu etkinlikte, sınırlar ortadan kalkıyor ve dünyanın her yerinden binlerce girişimci ve girişimci adayının katılması bekleniyor.

Stage-Co Kurucu Ortağı Neşen Yücel, “Zamanın koşullarına uygun olarak, tamamen çevrimiçi kanallarda gerçekleşecek etkinlikte, hep birlikte online olarak ekip kurma, iş fikri üzerinde çalışma, mentörlerle görüşme ve online olarak jüri karşısına çıkmayı da deneyimleyeceğiz” diyor. Yücel, gençleri Covid 19 konusunda üzerinde çalışılacak yeni fikirler üretmeye davet ediyor: “Örneğin, yardımlaşma ve paylaşım konularında, sağlık odağında, önleyici/hijyen sağlamaya, alışkanlık geliştirmeye dönük çözümler, sahada görev yapan sağlık personelini destekleyici, tarama, takip, bulaş önleyici stratejiler, teşhis ve tedaviye dönük yenilikler, eğitim odağında, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumları için alternatif eğitim araçları geliştirme gibi fikirler bekliyoruz.”

Stage-Co Kurucu Ortağı, Girişimci Mentörü Patrick Bosteels de tüm startuplar için bu etkinliğin önemli bir fırsat olduğunu vurguluyor ve şunları anlatıyor: “Farklı ülkelerden ekiplerin bir arada yaşayacağı bu heyecanlı yarışmada dereceye giren ilk 20 ekip, Techstars Innovation Bootcamp’e katılmaya hak kazanacak. Bu özel programa katılan ekipler, iş fikirlerini geliştirip gerçekleştirebilmeleri için gerekli eğitimlere katılıp, mentörlük alabilecek, geliştirdikleri çözümün üzerinde yoğunlaşarak çalışabilecekler.”

Pek çok start-up'ın tohumu atılıyor



Girişimciliğe ilk adım için tüm dünyada takip edilen ve pek çok startup’ın tohumlarının atıldığı Girişimcilik Yarışması Startup Weekend bu kez farklı ülkelerin bir arada yarıştığı ve tamamen online platformlarda gerçekleşen bir etkinlik olacak. Katılacak girişimlerin iş fikri ve çözüm önerisinin tamamen Covid-19 ile ilgili olarak yerelde (kendi ülkesinde) veya dünya genelinde yaşanan bir sorunu çözmeye odaklı olması bekleniyor. Her zamanki gibi 54 saat sürecek bu maratonda, ekiplerin bu salgın için ürettikleri çözüme ait bir prototip de geliştirmeleri bekleniyor.

Dileyen tüm girişimciler, teker teker ya da ekip olarak başvuruda bulunabilirler. Ekibi eksik olan projeler için kullanılacak özel bir platform üzerinden ekip arkadaşı bulmak da mümkün olacak.

Katılım ücretli mi?



Etkinliğe katılmak tamamen ücretsizdir. Dileyen katılımcılar bağışta bulunabilirler. Toplanan bağışlar, Techstars tarafından Covid-19 ile savaşan bir hayır kurumuna bağışlanacaktır.

Etkinlik dili: İngilizce. Ekip arkadaşlarınız ile istediğiniz dilde konuşabilirsiniz ancak sunumların İngilizce yapılması gereklidir. Etkinlik duyuruları da genel olarak İngilizce olacaktır.