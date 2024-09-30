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‘Tech Yol Dijital’ sloganıyla, Unichallenge Tech’te buluştular

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#Unichallenge Tech#IAB#Eğitim
‘Tech Yol Dijital’ sloganıyla, Unichallenge Tech’te buluştular
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 10:54

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından, ilki 2015 yılında düzenlenen Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı UniChallenge, Tech versiyonuyla altıncı kez ve çevrimiçi olarak gerçekleşti. 16-27 Eylül arasında gerçekleşen eğitim kampında 17 farklı şehir ve 33 farklı üniversiteden toplam 37 katılımcı yer aldı.

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"Tech Yol Dijital" sloganıyla düzenlenen ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunların katıldığı program süresince katılımcılar; dijital dünyayı yakından tanıma, başarılı şirketlerin hikayelerini ajans ve reklamverenlerden dinleme ve küresel gelişmelerin sektöre etkilerini öğrenme fırsatı buldular.

Bu yıl Evyap’ın Kariyer Sponsoru olarak destek verdiği eğitime Havas CX İstanbul ve Tooplay Destek Sponsoru olarak katkıda bulundu. Programın bu yılki tanıtım materyalleri FCB Artgroup tarafından hazırlandı. Ayrıca Eti de Mutluluk Sponsoru olarak UniChallenge Tech katılımcılarına özel birer ikram kutusu gönderdi.

Mühendislik bölümlerinin yanı sıra Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik gibi bölümlere de açık olan UniChallenge Tech, bu yılla beraber 6 yılda toplam 265 mezun sayısına ulaştı.

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Derslerin haricinde grup projeleri üzerinde çalışan katılımcıların hazırladıkları sunumlar arasında ilk üçe giren ekipler IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı elde etti.

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#Unichallenge Tech#IAB#Eğitim

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