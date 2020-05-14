Tech Data Türkiye, VirtualMetric çözümlerinin dağıtımını üstlenecek

Tech Data, yerli sermayeyle kurulan ve uluslararası pazarda birçok firma tarafından tercih edilen VirtualMetric’le “BT’de yeni nesil risksiz iş sürekliliği” çözümünün dağıtımı için anlaşma imzaladığını duyurdu.

2014’te kurulan VirtualMetric yerli sermayeli bir teknoloji şirketi olarak uluslararası pazarlarda bankacılık, veri merkezi, telekomünikasyon ve üretim sektörlerinde birçok müşteri tarafından tercih ediliyor. Şirketlerin bulut ve veri merkezi altyapılarını entegre bir şekilde yönetebilen VirtualMetric, BT yöneticilerine sistemin yönetimini kolaylaştıran özellikler sunuyor. Türk mühendisler ile yola çıkan şirkete halihazırda yazılım geliştiricileri katkıda bulunuyor.

Donanımı veya markası ne olursa olsun tüm ortamları ön gereksinim ve kurulum olmadan izleyebilmesi, gerçek zamanlı performans takibi, envanter raporlama, log ve güvenlik analizi gibi özellikleri tek bir arayüzde toplayarak kolay ve hızlı bir şekilde sunabilmesi, VirtualMetric’in dikkat çeken yanları olarak öne çıkıyor. Müşteriler bu sayede sahip oldukları birden fazla çözümü VirtualMetric ile tek bir arayüze konsolide ederek, ortamlarını daha rahat ve sağlıklı bir şekilde izleyebiliyorlar. VirtualMetric’in müşterilerine sunduğu profesyonel servisler ile müşteri isteklerine bağlı olarak özel geliştirmeler ve müşteri ortamındaki diğer servisler ile entegrasyon yapılabiliyor.

VirtualMetric, bakım ve yükseltme bedelleri göz önünde bulundurulduğunda uygun maliyetli çözümler sunuyor. Aynı zamanda BT ortamlarının toplam sahip olma maliyetini ve sürdürülebilirliğini öne çıkararak yeni nesil özellikleri ile BT giderlerini de düşürüyor.

Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, anlaşma konusunda yaptığı açıklamada “Özel bir iş ortaklığı kurduğumuz VirtualMetric çözümlerinin, bilinirliğini artıracağız. Mevcut Tech Data portföyü ile uyumlu çözümlere sahip VirtualMetric, müşteri ihtiyacını giderme açısından da stratejik öneme sahip. Dolayısıyla bu tür çözümlerin BT pazarına ulaşması için heyecanla çalışıyoruz. Öte yandan ülkemizde önemli başarılar yakalamış yerli sermayeli çözümlerin uluslararası pazarlara ulaşmasına katkı sağlamaktan da memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.

Ürünlerinin avantajları hakkında bilgi veren VirtualMetric Kurucu Ortağı Ali Vargonen ise, “Uçtan uca tüm süreçlerde VirtualMetric olarak kurulum, devreye alma, eğitim ve teknik destek ihtiyacına sahip müşterilerimizle online ortamda toplantı yapabiliyoruz ve soru-cevap yöntemiyle ilerleyerek ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde gideriyoruz. Ayrıca sadece kavramlarda değil, iş yapış biçimimizle de müşteri odaklı bir şirketiz. Bu yaklaşımımız sayesinde müşterilerimizden gelen yeni özellik taleplerini dikkate alarak ve bunları ürün geliştirme yol haritamıza ekleyerek kendimizi diğer firmalardan ayırıyoruz.” şeklinde konuştu.



