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Tech Data Türkiye ve Acronis'ten siber korumada güç birliği

#Sponsorlu İçerik#Tech Data#Acronis
Selim ÖZTÜRK

Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye, bugün siber korumada dünya lideri Acronis ile dağıtım anlaşması yaptığını duyurdu. Bu anlaşma ile Tech Data'nın Türkiye'deki iş ortakları, her büyüklükteki kuruluş için proaktif, aktif ve reaktif siber güvenlik çözümleri sunabiliyor.

Yeni iş birliğinin bir sonucu olarak, Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye, tümleşik yedekleme, felaket kurtarma, AI ile geliştirilmiş kötü amaçlı yazılımdan koruma, uç nokta güvenliği, yönetim araçları, otomatik yama yönetimi, URL filtreleme, dosya senkronizasyonu ve paylaşımı dahil olmak üzere kapsamlı siber koruma çözümleri yelpazesine dayalı hizmetler sunacak ve Acronis Cyberprotect yönetim ara yüzü üzerinden tek bir ajan ile yönetim imkânı verecektir.

Tech Data Türkiye ve Acronisten siber korumada güç birliği

Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Satış Direktörü Cemil Şetvan iş birlikleri hakkında şunları söyledi: “Dijitalleşmede yaşanan hız ve iş sürekliliğini sağlamak isteyen kurumların giderek artan bulut tercihleri, beraberinde güvenlik ile ilgili farkındalığı getirdi. Bunun sonucunda bu alanda yatırımlar da arttı. Türkiye’nin güvenlik çözümleri pazarının önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümesi ve 2020’de 247,43 milyon dolar olan pazar büyüklüğünün 2025’te 344,89 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Önde gelen siber saldırı çeşitlerinin tehdidi altındaki ülkeler arasında yer alan Türkiye’de 2020 yılında her dakika ortalama üç adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti. Saldırıların büyük bölümü ‘Exploit’ ve ‘Truva Atı’ gibi kötü amaçlı yazılımlar üzerinden yapıldı. Ülkemizi hedef alan siber saldırıların sayısı her yıl katlanarak artıyor. Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye olarak biz de bu konuda müşterilerimize en güvenilir hizmeti vermek adına çalışmalar yapıyoruz. 2018 yılından bu yana KVKK konusunda iş ortaklarımıza gereksinimlerinin karşılanması için bir ürün matrisi sunuyoruz. Aynı zamanda özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde kurumsal olarak bilincin artması yönünde pazarlama faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Global bir şirket olarak siber güvenlik kategorisindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerek yerel gerek Acronis gibi global markalarla iş birlikleri yaparak Türkiye pazarına yeni çözümlerimizi sunuyoruz. Sertifikalı teknik danışmanlarımız aracılığıyla da bu çözümlerimizin doğru konumlandırılması ve deneyimlenmesi konusunda çalışıyoruz.” 
Tech Data Türkiye ve Acronisten siber korumada güç birliği

Anlaşma hakkında açıklamada bulunan Acronis Türkiye Satış Müdürü Cüneyt Atınç ise “Dijitalleşen dünyada bütün işletmelerin iş yapabilmesinin ve rekabette farklılaşabilmesinin temelinde bilişim çözümleri yatıyor. Bilişim çalışanları kısıtlı kaynakları nedeniyle artan veriler, cihazlar ve sistemlerin yönetimine ve karmaşasına yetişemiyor. Siber saldırılar para kazanılan bir sektör haline geldi. Acronis’in yenilikçi Cyber protect çözümü günümüz dünyasında bilişim çalışanlarının en önemli önceliği olan iş sürekliliği ve veri güvenliğini tümleşik olarak tek bir arayüz ve ajan ile çözmelerine imkân tanıyor. Aynı zamanda PaaS iş modeli ile servis sağlayıcı iş ortakları; Capex yatırımı yapmadan aylık Opex iş modeli ile müşterilerine Acronis’in platform üzerinden sunduğu tüm çözümleri sunabiliyor ve hemen MSP (Yönetilen Güvenlik Hizmetleri Servis Sağlayıcısı) olabilmelerini mümkün kılıyor. İş ortaklarımızın Acronis hizmetlerinden kolay, verimli, güvenli biçimde yararlanmaları, siber koruma çözümleriyle güvenlik portföylerini güçlendirebilmeleri için Tech Data ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye’ye yatırımlarımızı sürdürüyor, geçen sene İstanbul’da açtığımız veri merkezimizi de büyütmeye devam ediyoruz.” dedi.


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