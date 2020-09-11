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GeriTeknoloji Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı
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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı

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Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını bildirdi.

Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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