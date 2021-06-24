Teamviewer indir - Teamviewer nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm uzak masaüstü bağlantısı uygulaması

Teamviewer, oldukça fazla kullanılan bir uzaktan masaüstü erişim programı olarak bilinmektedir. Kendi bilgisayarınıza indirerek kuracağınız teamviewer programı ile uzakta bulunan bilgisayarla ulaşım sağlayabilir ve kullanım sağlayabilirsiniz. Bu şekilde uzakta bulunan bilgisayarlara bağlanarak uzaktan destek sağlamak mümkün olmaktadır.

Teamviewer Nedir ve Ne İşe Yarar?

Teamviewer bir bilgisayar üzerinden diğerine bağlanmayı sağlayan bir masaüstü programı olarak ifade edilebilir. Hem masaüstü ekran paylaşımı için hem de dosya transferi yapmak için kullanılmakta olan bir program olarak kullanıldığı söylenebilir. İstediğiniz bilgisayara bağlanabilmek için öncelikli olarak ID ve şifre bilgilerini yazmanız gerekmektedir.

Teamviewer Nasıl İndirilir?

Teamviewer uygulamasını kullanabilmek için öncelikli olarak program dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz ve sonrasında da kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir. Uzaktan erişim ve destek sağlamak için kullanılmakta olan teamviewer uygulamasını bilgisayarınıza indirmek için ilk olarak arama motoruna teamviewer indir yazmanız gerekir. Sonrasında ise güvenilir bir site seçerek program dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Bilgisayara inen dosya tamamlandıktan sonra ise kurulumunu tamamlamanız gerekir.

Teamviewer iOS App Store İndirme Linki

İos işletim sistemi için de teamviewer programını kolaylıkla indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik https://www.teamviewer.com/tr/yukleme/ios/ linkini kullanarak ios için kolaylıkla teamviewer uygulamasını indirebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra ise öncelikle kurmanız gerekmektedir.

TEAMVİEWER İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Teamviewer Android Google Play İndirme Linki

Teamviewer uygulamasını android cihazlara indirmek için ise kullanabileceğiniz link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile&hl=tr&gl=US olarak verilebilir. Siz de android cihazınızdan linke tıklayarak açabilir ve uygulamayı indirebilirsiniz.

TEAMVİEWER ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Teamviewer Nasıl Yüklenir?

Teamviewer uygulamasını yüklemek için tercih edebileceğiniz çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Teamviewer dosyasını https://www.teamviewer.com/tr/yukleme/windows/ linki üzerinden kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdiğiniz linki bilgisayarınıza indirdikten sonra ise dosyayı açarak kurulumunu tamamlamanız gerekir. Kişisel ve ticari olmayan kullanım seçeneğini seçerek bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Teamviewer Nasıl Kullanılır?

Teamviewer uygulamasını kullanmak için öncelikli olarak kullanılmak istenen iki bilgisayara da uygulamanın indirilmesi ve kurulması gerekmektedir. Uygulamanın çalışması için ve kullanılabilmesi için tek bir bilgisayara kurulması yeterli olmamaktadır. Tanıdığınız bir kişinin bilgisayarına anlık olarak uzaktan bağlanarak destek olabilir ve sorunların çözümüne yardımcı olabilirsiniz. Üstelik birlikte proje hazırlayabilirsiniz.

Teamviewer'ın Özellikleri Neler? Teamviewer İncelemesi

Teamviewer uygulaması oldukça avantaj sağlayan bir program olarak bilinmektedir. Üstelik kullanım kolaylığı sağlaması sebebiyle de birçok kişi tarafından tercih edilmekte olan bir programdır. Ücretsiz bir uzaktan erişim programı olarak bilinen teamviewer oldukça fazla tercih edilmektedir. Teamviewer sohbeti destekleyen bir programdır. Aynı zamanda birden çok monitör ile de çalışabilen bir programdır. Uzakta bulunan bilgisayarı kontrol etmek için sadece cep telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Üstelik teamviewer WOL desteği de sunmaktadır. Ücretsiz olması da tercih edilmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Teamviewer Nasıl Silinir?

Teamviewer uygulaması ile işiniz bittikten sonra tekrar kullanmak istemezseniz bilgisayarınızdan kurulumunu tamamen kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonunuza indirdiğiniz teamviewer uygulamasını da kolay bir şekilde silebilirsiniz. Bilgisayarınıza yüklediğiniz programı silmek için yüklü olan programların olduğu yere girmeniz ve bu programı kaldır tuşuna basmanız gerekmektedir. Telefonunuzdan silmek istediğiniz de ise telefona indirilen uygulamaların içerisinde girdikten sonra uygulamayı seçerek uygulamayı kaldır seçeneğine basmanız gerekmektedir. Bu şekilde yüklü olan uygulamaları kolay bir şekilde silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.