Teamfight Tactics, şimdi de telefonlara geliyor

Riot Games’in dikkat çeken otomatik savaş oyunu, 2019 yılındaki çıkışından itibaren 80 milyon oyuncuya ulaşmış ve oyunun mobil platformlara geleceğinin açıklanması oyun dünyasında ilgi görmüştü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFT Ürün Yöneticisi Dax Andrus: “TFT'nin geçen yıl PC platformundaki çıkışından beri oyunculardan aldığımız tepkiler olumluydu. Oyuncular sürekli bizden TFT oynamanın yeni yollarını sunmamızı istiyordu. Bilgisayar deneyimini doğru şekilde yansıtmasının yanı sıra mobil oyuncularının sevdiği incelikleri ve optimizasyon özelliklerini de taşıyan bir mobil sürümü sizinle paylaşacağımız için heyecanlıyız” dedi.

Ayrıca TFT'nin mobil sürümünü oynayan oyuncular, bilgisayar sürümünü tercih eden oyunculara karşı da mücadele edebilecek. TFT, kısa süre önce duyurulan “Galaksiler” içerik paketiyle birlikte mobile gelecek. Bu yeni set uzay, galaksi ve yıldız temalı LoL şampiyonlarını, kişiselleştirme seçeneklerini ve oyuncuların oyundaki sureti olan minik efsaneleri içerecek.

TFT'nin mobil sürümü, çıkış döneminde şu yeni özellikleri içerecek:

Galaksiler Kartı ve Galaksiler Özel Kartı (oynadıkça içerik açılmasını sağlayan ücretsiz ve ücretli ilerleme sistemleri)

Galaksiler temalı Çatapatlar (kişiselleştirilebilir hasar animasyonları)

PC ve mobil arasında çapraz platform desteği

Yeni oyuncu eğitim modu (mobil için)



Ayrıca TFT'nin PC sürümündeki mevcut özellikler şunlar:

Galaksiler Minik Efsaneleri (kişiselleştirilebilir oyuncu suretleri)

Galaksiler temalı arena görünümleri

Dereceli



“TFT, oyuncuların bu yıl göreceği çoklu platform çalışmalarımızın yalnızca ilki”

Riot Games Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Marc Merrill, “10 yıl önce League of Legends'ı ortaya çıkardığımızda, onun dünyanın her yerinden oyuncular arasında popüler olacağını beklememiştik,” diyor ve şöyle devam ediyor: “Şimdiyse LoL ikinci on yılına girerken orijinal, rekabetçi TFT deneyimini mobile getirmek bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların bu yıl göreceği çoklu platform çalışmalarımızın ilki bu olacak.”