Teamfight Tactics için güncelleme: Yeni neler var?
Riot Games, otomatik savaş oyunu Teamfight Tactics'e (TFT) yeni bir güncelleme sunuyor. Teamfight Tactics’in son seti Galaksiler'e bir set ortası güncellemesi getiren şirket, oyunculara yeni içeriklerden mobil performans iyileştirmelerine kadar pek çok yenilik sunuyor.
Riot Games’in otomatik savaş oyunu, 2019 yılındaki çıkışından itibaren 80 milyondan fazla oyuncuya ulaşmış ve oyunun mobil platformlara da uyarlanmasıyla ilgi görmüştü.
TFT Galaksiler'in set ortası güncellemesi hangi yeniliklerle gelecek?
- Sıfırlamayla birlikte gelecek yeni bir dereceli mevsimi
- Çıkış setindeki, Elementlerin Yükselişi'ndeki ve Galaksiler'in ilk mevsimindeki dereceli ödülleri
- Bir arena, çatapatlar, yumurtalar ve ifadelerle birlikte gelecek yepyeni bir Galaksiler Kartı
- Üç yeni minik efsane
- Mobil performans iyileştirmeleri
- Yeni bir Mobil Mağazası
Galaksiler seti ortalama 6 ay sürecek
Mart’ta başlayan Galaksiler Seti yaklaşık 6 ay sürecek ve bu sürede oyunculara bir büyük set ortası güncellemesi sunulacak. Yeni şampiyonlar ve eşyalar eklenirken, mevcut bazı şampiyon ve özellikler de kaldırılacak. Bunun yanı sıra ilk iki setin uzun süredir beklenen dereceli ödülleri oyuncularla tekrar buluşturulacak ve yeni bir dereceli mevsimi başlatılarak oyunculara yeni bir ilerleme kartı da sunulacak. Ayrıca bu dönemde dereceler de sıfırlanacak ama setler arasında olduğu kadar sert bir geçiş yaşanmayacak. Çoğu oyuncu bir önceki seti bitirdiği aşamanın bir aşama altından başlayacak ve tüm ustalık ve üstü oyuncular Elmas 4'ten başlayacak.
Dereceli Ödülleri
İlk seti ve Elementlerin Yükselişi'ni Altın veya üzeri bitiren oyuncuların Şanlı minik efsaneleri 10.12 Yaması'nda gelecek. Oyuncular, gelecekte her mevsimdeki derecelerine bağlı olarak bir ifade kazanacaklar. Ayrıca her iki Galaksiler mevsiminde de Altın veya üstü bir aşamaya ulaşanlar, setin sonunda Galaksiler Şanlı minik efsanesini kazanabilecekler.
Galaksiler Kartı II
Yeni dereceli mevsimiyle birlikte bedelsiz bir Galaksiler Kartı ve alınabilir bir Galaksiler Özel Kartı geliyor. Oyuncular 10.12 Yaması çıktıktan kısa bir süre sonra özel kartı 1295 RP karşılığında alabilecekler. Yeni Galaksiler Kartı'ndaki özel içerikler ise; Arena, İfadeler, Çatapatlar ve Minik Efsaneler.
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