TCL'nin ekranı katlanan telefonu işte böyle görünüyor!

Fotoğraf: CNET

Mobil Dünya Kongresi Çin’de meydana gelen ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü nedeniyle iptal edilmişti. Etkinliğin iptal edilmesiyle CNET, cihazın fotoğraflarına ulaşarak internet üzerinden paylaştı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Samsung, Motorola ve Huawei markalarının ardından TLC de katlanılabilir cihaz piyasasına girecek gibi görünüyor.



Katlanılabilir cihazların arızalanma ihtimalleri diğer telefonlara kıyasla daha yüksek olduğu için kullanıcılar tarafından bu cihazlara karşı bir önyargı oluşmuş durumda. Ancak gelişen teknolojiyle bu sorunun ortadan kalkacağı da muhakkak.

Katlanabilir TLC modelinin adı henüz belli değil. Cihazın 5G modeme sahip olacağı düşünülürken, ekranı katlandığında akıllı telefon görünümüne kavuşarak farklı bir tasarım sunuyor. Cihazın henüz render görüntüleri ortaya çıktığı için detayları hakkında bilgi vermek henüz mümkün değil. Diğer katlanabilir cihazlara rakip olarak gelecek TLC katlanabilir telefonun fiyatının 500 dolar olacağı tahmin ediliyor.