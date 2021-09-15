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Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

TCL'den çocuklara özel akıllı saat

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TCL'den çocuklara özel akıllı saat

Akıllı saat ve akıllı bilekliklerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşırken, çocuklar için de özel akıllı saat modelleri geliştirilmeye başladı. Bunun son örneği ise TCL'in geliştirdiği MOVETIME MT42 oldu.

1.54 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan TCL MOVETIME MT42, yetişkinlere değil çocuklara hitap eden bir saat. Çift Cortex-A53 çekirdekli bir işlemci barındıran akıllı saatte 2MP bir kamera, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS, nano SIM ile 4.5G ve suya dayanıklılık özellikleri yer alıyor. 

TCLden çocuklara özel akıllı saat

Çocuğunuz ile görüntülü ve sesli görüşme yapabileceğiniz akıllı saatte sınır belirleme, acil SOS tuşu, daha gelişmiş konum takibi gibi ebeveynlerin sürekli iletişim halinde kalabilmesini sağlıyor. 4.5G açık olarak 2 gün giden saatin bekleme süresi ise 7 gün. 

Ürünün fiyatı ise 1599TL.

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