TCL'den çocuklara özel akıllı saat

1.54 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan TCL MOVETIME MT42, yetişkinlere değil çocuklara hitap eden bir saat. Çift Cortex-A53 çekirdekli bir işlemci barındıran akıllı saatte 2MP bir kamera, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS, nano SIM ile 4.5G ve suya dayanıklılık özellikleri yer alıyor.



Çocuğunuz ile görüntülü ve sesli görüşme yapabileceğiniz akıllı saatte sınır belirleme, acil SOS tuşu, daha gelişmiş konum takibi gibi ebeveynlerin sürekli iletişim halinde kalabilmesini sağlıyor. 4.5G açık olarak 2 gün giden saatin bekleme süresi ise 7 gün.

Ürünün fiyatı ise 1599TL.