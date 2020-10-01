TCL yeni televizyonlarıyla Türkiye pazarına girdi

Çin merkezli teknoloji üreticisi TCL, 55P8M ve 50P8M model ismine sahip yeni televizyonlarını Türkiye'ye getirdi. Bilkom üzerinden satışı yapılacak olan ürünlerin 50 inç olan modeli 4899 TL, 55 inç olan ekranlı model ise 5799 TL fiyat etiketine sahip.

4K çözünürlük desteği sunan ve Android işletim sistemini kullanan yeni TCL televizyonlar, OLED ekran teknolojisini ise kullanmıyor. Bunun yerine dahili uydu alıcı televizyonlarda LED panel kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Fiyat/performans oranı yüksek olmasından dolayı televizyon sektörünü hareketlendirmesi beklenen ürünlerin çeşitliliği ise Aralık ayından sonra artacak ve ürün yelpazesine 32 inç'ten 75 inç ekran büyüklüğüne varan farklı seçenekler eklenecek.

TCL, 2019 yılında, 32 milyon adet TV satarak dünyanın en büyük 2. televizyon üreticisi oldu. Bazı önemli pazarlarda, örneğin Avustralya’da 1., ABD'de 2., Fransa ve Kanada'da 3. sırada yer aldı.



