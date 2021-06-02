TCL, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu TCL 20 SE’yi tanıttı

28 Mayıs 2021’de Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın da ziyaret ettiği üretim tesisinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL 20 SE'de yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekranı ve ince bir kasada geniş görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranı bulunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE’de ayrıca kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut.

TCL 20 SE, SDR'den HDR'ye dönüştürme teknolojisi ile dikkat çekiyor. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği, gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Akıllı telefonun çift hoparlör tasarımı öne çıkarken, tüm bu özelliklere güç sağlamak için Qualcomm’un 8 çekirdekli işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

TCL 20 SE'nin dörtlü arka kamerası, fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılamak ve arka planı daha güzel hale getirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor.



TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca konuyla ilgili şunları söyledi: “Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösteriyoruz. TCL markası olarak ana stratejimiz, üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimize ulaştırmak. Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi başarıyla gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Türkiye'deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla kapsamlı ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz.”

Yerli üretim akıllı telefonla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Pazarlama Müdürü Arzu Topuz ise “Türkiye pazarı, TCL bünyesinde öncelik verilen ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapılan pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Alcatel markasının yanı sıra, Kasım 2019’dan itibaren TCL markalı ürünlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim süreciyle birlikte TCL markamızla ilgili iletişim ve pazarlama yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.



Türkiye’de üretilen ilk model olan TCL 20 SE, 2.799 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla ve 3 aylık Ekran Koruma Garantisi ile piyasada yer alacak.