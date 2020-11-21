'TCL, Türkiye'de tablet satışlarında ilk iki markadan biri'

Önce TCL'den bahseder misiniz? Ne zamandır Türkiye'desiniz?

Birçok şeyi üreten ve ürüne dönüştüren bir üreticiyiz. Geçtiğimiz sene televizyonda ikincilik koltuğunu aldık. Mobil tarafta daha fazla ürün çeşidiyle geliyoruz. TCL’in bir markası Alcatel’den de bahsedebilirim. TCL 2004 yılında Alcatel Lucent’ten mobil tarafı satın aldığında açıkçası yeni marka yatırımından ziyade lisanslamaya gitti. Biz aslında Alcatel markasının lisansının sahibiyiz. Bu uzun bir dönem böyle devam etti. Sonra Blackberry ve Palm gibi lisanslı markalar daha eklendi. Günün sonunda piyasada rekabet ettiğimiz üreticilerde de görüldüğü gibi tek bir marka çatısı altında toplanma eğilimi var. Telefon, televizyon, tablet, kulaklık gibi geniş bir portföy olduğu için markanın gücünü kullanacak TCL çatısı altında da bu dikeyleri oluşturmaya başladık. Bu, Alcatel hayatımızdan çıkacak anlamına gelmiyor. Alcatel yine hedeflediği fiyat segmentinde ürün gruplarında hayatımızda olacak. Ama TCL’in porsiyonu daha fazla artacak.

TCL olarak telefon pazarında neler yapıyorsunuz?

Rekabetin bol olduğu A markaların büyük pay aldığı, diğer markaların da para kazanmaya çalıştığı bir pazarda yeni bir markanın dahil olması zor. Biz de ilk telefonumuzu tanıttığımızda zorlandık. İlk olarak 2019 yılı Kasım ayında TCL Plex isimli ürünümüzle çıkmıştık. Şimdi Plex end of life oldu ama 10L, 10 Plus ve 10 SE olmak üzere farklı modellerimiz var. Bugün, TCL markası sadece bir cep telefonu markası değil. Türkiye’de şimdi televizyonlar da piyasaya sunuldu. Ocak itibariyle de geniş bir portföyle True Wireless kulaklık ürünlerimizi de Türkiye’de arz edeceğiz. Önümüzdeki sene TCL markalı tabletler de piyasada olacak. Bu gelişmeler bize tabii ki cep telefonu tarafında da avantaj sağlıyor. Ama tabii ki zordu. Burada biraz daha iş ortaklarıyla, operatörlerle, zincir mağazalarla yaptığımız iş ortaklıkları ve kampanyalarla bunun önüne geçtik. Ürün kalitesi ve ürünlerin görsellikleriyle ilgili iyi geribildirimler de alıyoruz.

Plex ile neden devam etmediniz?

Plex aslında kendi yaşam döngüsünü bitirmişti. İlk üründü ve ürün ailesi de değildi. Şimdi 10 ailesinden bahsediyoruz. Bundan sonra yüksek ihtimalle 20 serisiyle devam edeceğiz. Henüz tam netleşmedi.



TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca



Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?

Bulundurduğumuz ürün portföyümüzle arzu ettiğimiz yerdeyiz. Hedefimiz önümüzdeki sene bunu biraz daha büyütmek tabii ki. Avrupa pazarına geçtiğimiz yıl Kasım ayında girdik. 2020 yılında aslında asıl hedeflerimizi yaptık. Şu anda da çeşitlediğimiz ürün gruplarında günlük aktivasyonları yaptığımızda hala Avrupa’nın en iyi ülkesiyiz. Bu aslında ürün çeşitlilikleri arttıkça, kanal çeşitlilikleri arttıkça, biraz daha fazla pazarlamaya bütçe ayırarak, biraz daha TCL’i anlatmaya başladığımız bir yapıyla her gün pekişiyor. Gidecek çok yolumuz var, farkındayız. Açık konuşmak gerekirse de bunun da kademe kadem gerçekleştirileceğini düşünüyoruz. Biz önümüzdeki sene TCL markası olarak cep telefonu pazarında yüzde 3’lük bir pazar payı hedefliyoruz. Bununla ilgili aslında yakın zamanda update’lerimiz de olacak. Biz ilk gününden itibaren gözetim uygulamasıyla Türkiye’deki üretimi araştıran firmalardan bir tanesiyiz. Burada güzel aşamalar kaydettik. Önümüzdeki dönemde burada ürettiğimiz ürünlerle piyasada olacağız. Biliyorsunuz bunun bir ayağı televizyonla başlamıştı zaten. Şimdi bunun ikinci ayağını çalışıyoruz. Üretimle birlikte yüzde 3’lük bir pazar payını tutturmada çok zorlanacağımızı düşünmüyoruz.

Satışları daha çok operatör üzerinden mi, internet üzerinden mi yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor?

Üç sene önce yüzde 75 operatör, yüzde 25 'open market' çalışıyormuşuz. Biraz daha operatör bağımlı bir üreticiymişiz. Şu an yarı yarıya, hatta open market’in biraz daha yüksek olduğu bir yerdeyiz. Tabii biliyorsunuz, belli bir fiyatlamanın üstünde taksit sınırlaması var, operatör tarafındaki peşin kurguların zincire göre daha az agresif olma durumları var. O yüzden şu anda eşit bir dağılım var diyebilirim. Bunu dengeyi aslında pazarın gerçeğini gözeterek planladık. Aslında operatördeki işimiz azalmadı. Kısa kaldığımız yeri büyütünce dengelendi. Online satış da Türkiye’de gün geçtikçe artıyor. Onunla ilgili de kendimiz de bir online satış platformu kurmayı planlıyoruz. Burada da arzu eden müşteriye direkt olarak ulaşabilmeyi istiyoruz.

Tablet satışları nasıl gidiyor?

Tabletler evden çalışmadan ve EBA’dan dolayı bu dönemde popüler oldu. Bizim de ciddi bir tablet payımız var. Pazar payı anlamında zaten iddialıydık ama son iki çeyrektir IDC’nin resmi rakamlarına göre Türkiye’de ikinci tablet markası haline geldik. Bunu yıllardır tablet tarafında kalite ve marka deneyimimizden dolayı marka güveni kazanmamıza borçluyuz. Bunun pandemiden sonra da devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü tablet artık sadece çocuk yemek yerken video izlesin ya da Youtube’a bakılsın yeter diye bir düşünceden iş yapılan bir hale döndüğü için önümüzdeki sene de portföyümüzü bu taleplere göre şekillendiriyoruz. Özellikleri daha da yükseltilmiş tabletleri de piyasaya süreceğiz. Sadece çocuğa alınsın diye bahsettiğimiz dönemde biz ağırlıklı olarak 7 inch tabletler satıyorduk. Şimdi ise ihtiyaca yönelik olarak daha çok 10 inç tabletler satıyoruz. Burada da bahsettiğim değişen kullanıcı ihtiyacını görüyoruz.

2021 yılı için hedefleriniz nelerdir?

Biz 2021 yılından umutluyuz açıkçası. 2020 yılını hedeflerimizin üzerinde kapacağız gibi görünüyor. 2021 için de çok iyi hazırlanıyoruz. Özellikle cep telefonu tarafında satış stratejimizi push’tan pull’a çevirmeye çalışacağız. Kanallar üzerinden 'push' taktiğiyle satmaktansa müşteriyi mağazaya getirip cihazı sordurmak istiyoruz. 2021 yılında Türkiye ekibi tarafında da genişleme planlarımız var. Potansiyel olarak çok büyük bir ülkedeyiz.

Telefon tarafında 2021 yılında sürprizler olacak mı? Amiral telefon kategorisinde üst seviye telefon çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Bizim portföyümüz bir ağaç gibi dallanıyor aslında. Plex ile tam orta seviyeden başladık. 10 serisinde de yine orta seviye bir üste bir alta cihaz koyduk. Önümüzdeki sene TCL markasıyla 'low end' kategoride ürün görmeyeceğiz. Orası aslında Alcatel’in yeri. Ama önümüzdeki sene daha yukarıya çıkacağız. Optik imaj stabilizasyonu ve 5G gibi yeni özelliklerle donatılmış 'high end' ürünlerimiz de olacak.