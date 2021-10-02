TCL MOVETIME MT42 incelemesi

Akıllı saatleri artık hemen herkesin bileğinde görmeye başladık, ama bu saatler sadece yetişkinlere değil çocuklara da yönelik olarak geliştiriliyor. Ancak önemli bir farkla: Bu saatler, çocuklu ailelerin imdadına yetişen ve çocuğunu kontrol etmek isteyen ebeveynler için biçilmiş kaftan. TCL ise uzun yıllardır çocuklara yönelik bu akıllı saatleriyle yakından tanıdığımız bir marka. Elimdeki ürün ise TCL’in en yeni teknolojilerle donattığı modeli TCL MOVETIME MT42 adını taşıyor.

Bilkom güvencesiyle satılan bu saatin böyle de minik bir kutusu var ve içerisinde saatimiz dışında garanti belgesi, kılavuz ve şarj kablosu yer alıyor. Saati kutusundan çıkarır çıkarmaz şarj etmenize gerek yok, zaten pilin büyük kısmı dolu olarak geldiğinden hemen deneyimlemeye başlayabilirsiniz.



Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı, hem pembe hem de mavi renklerde satılıyor. Çocukların seveceği hoş bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Böyle büyük ekranlı göründüğüne de bakmayın, öyle çok da ağır bir saat değil. Saatin sağ kısmında güç tuşu ve hoparlör ızgarası, ön yüzde 1.54 inç’lik büyük bir ekran ve kamera, sol kısımda ise dahili mikrofon ile birlikte SIM kart yuvası ve USB yuvası yer alıyor.

Tasarımıyla geçer not aldığına göre şimdi çocuklu ailelerin bu saatle neler yapabildiğine bakalım:

Saatin kurulumu oldukça basit. Öncelikle iOS ya da Android işletim sistemi telefonunuza TCL Connect uygulamasını ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Sonrasında saatin ekranına yansıyan QR kodunu uygulama ile taratarak ilerliyorsunuz. Son olarak da taktığınız SIM kartın numarasıyla kendi telefon numaranızı kullanarak ayarları yapıyorsunuz. Hepsi bu. Daha kurulumu yapar yapmaz yeni bir güncelleme karşınıza çıkıyor ve bu güncellemeyi de hızlıca yaparak saatimizi kullanmaya başlıyoruz.



Saatte TCL’in geliştirdiği ve kullanımı oldukça kolay olan Kids UI yazılımı yer alıyor. Bu sayede çocuğunuz aradığı her şeye hızlıca ulaşabiliyor. Şimdi de biraz menüleri kurcalayalım:

Ana ekrandayken sola doğru ekranı kaydırdığımızda çeşitli seçeneklerle karşılaşıyoruz. Çocuğunuz bu saati kullanırken Sohbet’e dokunduğunda doğrudan sizle yazılı iletişime geçebiliyor. Kişiler butonu ise çocuğunuzun arama yapabileceği kişi ya da kişileri gösteriyor. Çocuğunuz bu bölüme girerek doğrudan sizi sesli ya da görüntülü arayabiliyor.

Kamera ayarına dokunarak çocuğunuz bulunduğu yerden fotoğraf ya da video çekebilirken, bu görüntü kaydını sizle hızlıca paylaşabiliyor. Adımsayar ise çocuğunuzun gün boyu attığı adımları sayıyor ve hedef belirleyebiliyor, çocuğunuzun gün içinde ne kadar kalori yaktığını öğrenebiliyorsunuz. Eğlence bölümü altında ise Hesap Makinesi’ne ulaşabilirken, Ses Değiştirici ve Salla gibi uygulamalar da saatin kullanımını daha keyifli bir hale getiriyor.



Dilersek saatin kadranı da değişebiliyor. Ana ekrandayken ekrana bir süre dokunduğumuzda farklı kadranlar seçebiliyoruz ve sayıca çok olan kadranlar arasında çocuğunuzun zevkine göre bir tema bulabilmek mümkün.

Bu saat Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilirken, iletişimi hücresel bağlantıyla sağlıyoruz. Bu açıdan Nano-SIM kart desteği sunuluyor. Yani çocuğunuz nerede olursa olsun, her zaman gözünüzün önünde ve çocuğunuzla kolayca iletişime geçebiliyorsunuz. Bu saatle 4G Video Araması yapabiliyoruz. Bu da kesintisiz bir görüntülü görüşmek için önemli bir avantaj sağlıyor.

Önceki modele göre yüzde 40 daha uzun batarya ömrüne sahip olan TCL MOVETIME MT42, sadece tek tam şarjla 2 güne kadar dayanabiliyor. Standby konumunda ise bu süre 7 güne kadar çıkıyor.

Bu saat, çocuğunuzun güvenliği için önemli bir dizi özelliğe sahip. Bunlardan en dikkat çekeni ise Güvenli Bölge adını taşıyor. TCL Connect uygulaması üzerinden çocuğunuz için bir güvenli bölge oluşturabilirsiniz. Eğer çocuğunuz bu güvenli bölgeden ayrılırsa, size anında bildirim geliyor. Yine bu uygulama üzerinden çocuğunuzun konum geçmişini de görebilirsiniz.



Çocuğunuzun saati kapanırsa ya da internet bağlantısı bir şekilde kesilirse bu bilgi de hızlıca ebeveynlere iletiliyor ve aileler böylece bu anlık durumdan hemen haberdar olabiliyor.

TCL MOVETIME MT42, 512 MB RAM ve 4 GB dahili hafıza ile geliyor ve cihazın Türkiye satış fiyatı ise 1599 TL olarak belirlenmiş.

Sonuç itibariyle TCL, özellikle de yüz yüze eğitime döndüğümüz bugünlerde çocuklu aileler için oldukça faydalı bir saat ortaya çıkarmış. Çocuğunuzun güvenliğini artıran ve çocuğunuzu yakından takip edebilmenizi sağlayan TCL MOVETIME MT42, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor ve işini fazlasıyla iyi yapıyor. Tek dokunuşla çalışan SOS acil durum çağrı düğmesi özelliği ile de olağan dışı durumlarda ebeveynlerin çocuklarından anında haber alıp iletişimde kalabilmesini sağlıyor.