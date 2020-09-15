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Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2020 - 06:09 | Son Güncelleme:

TCL Movetime 40SX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri

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TCL Movetime 40SX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri
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TCL, yeni akıllı saatlerinden Movetime 40SX'i Türkiye'de satışa çıkardı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Saat üzerinden TCL Connect uygulaması üzerinden uzaktan alarm ayarlayarak ilaç saati, doktor randevusu veya diğer aktiviteler hatırlatılabiliyor. Movetime Akıllı Aile Saati, içindeki hareket sensörü sayesinde kullanan aile büyüklerinin ne kadar süre hareketsiz kaldığını anlayabiliyor ve onlara hareket etmeyi hatırlatabiliyor.
 
Ürün, özel konumlandırıcı uygulaması ile kullanıcılar aile büyüklerinin güvende olduğunu takip edebiliyor. Google haritalarından ve hassas coğrafi konumdan faydalanan saat, kullanıcıların aile büyüğü düştüğünde, kendisini iyi hissetmediğinde veya yolunu kaybettiğinde onlara ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca özelleştirilebilir güvenli bölgeler belirleyerek bu alandan çıkıldığında bildirim gönderiyor ve konum geçmişiyle nerede oldukları takip edilebiliyor. Aile büyükleri, olası bir acil durumda önceden ayarlanan numaralara anında yardım mesajı göndermek için ürünün güç tuşuna üç saniye basması gerekiyor.

TCL Movetime 40SX Türkiyede satışa sunuldu: İşte özellikleri

Saat, adım, yakılan kalorileri ve yürünen mesafeyi kaydediyor. Kullanıcılar TCL Connect uygulaması ile aile büyüklerinin etkinliklerini görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda uyku monitörü ile uyanma zamanlarını, uyku süresini, uyku döngüsünü, derin uyku ve hafif uykudaki zamanlarını izleme imkanı da sunuluyor.
 
Ürün, 1.499 TL'lik önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuldu.

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