TCL 20 SE incelemesi

Çerkezköy’de kurulan fabrika, hem TCL için hem de Türkiye için önemli bir yatırım hamlesi. Bu açıdan öncelikle TCL’i tebrik etmek gerekiyor. TCL yetkililerinden öğrendiğimiz bilgilere göre bu fabrikada yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Ancak daha da önemlisi 2022 yılında hedef üretim adedini 1 milyona çıkarmak. Yerli üretime geçerek ilk etapta 100 kişilik bir istihdam sağlayan TCL, ilerleyen dönemlerde bu sayıyı da artırmayı planlıyor.

TCL 20 SE, TCL’in Türkiye’de ürettiği ilk yerli telefon olma özelliğini taşıyor.

Kutunun hemen alt kısmına bakınca da ‘Türkiye’de üretilmiştir’ yazılı etiketi görebiliyorsunuz. Kutu içeriğine baktığımızda bir şarj adaptörü, şarj kablosu ve telefon kılıfı görüyoruz. Şeffaf telefon kılıfının kutu içeriğinde olması sevindirici, böylece kılıf için ek bir ücret ödemeye gerek yok. Kutu içeriğinde kulaklığın bulunmadığını da belirtelim.



Önce telefonun tasarımıyla başlayalım. TCL 20 SE, ağır ve büyükçe bir telefon. 206 gram ağırlığında olan ve 6.82 inç ekran büyüklüğüne sahip bu telefon, IPS LCD ekran panelini kullanıyor ve 450 nit’e kadar ekran parlaklık seviyesi sunuyor. 720x1640 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen ve V çentikli bir ekran tasarımıyla gelen TCL 20 SE’nin ekran/gövde oranı ise yüzde 83 seviyelerinde…

Sağ kısmında ses açma/kapama butonları ile birlikte güç tuşu yer alırken, sol kısımda ise SIM kart yuvası ile Google Asistan tuşu yer alıyor. Telefonda 3.5 mm kulaklık yuvası var ve tepe kısmına konumlandırılmış Alt kısımda ise hoparlör ızgaraları ile birlikte USB Type-C girişini görüyoruz.



Cihazın arka yüzünde ise LED flaş ile birlikte 4’lü kamera kurulumu yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı de TCL 20 SE’nin arka yüzünde bulunuyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Bu noktada kişisel düşüncemi de belirteyim: Ekrana gömülü gelmesi yerine tarayıcının arka yüzde olması daha çok işime geliyor. Telefonu elime alır almaz daha kolay bir şekilde bu tarayıcıya ulaşabiliyorum, ekran kilidini açabiliyorum. Bu biraz da alışkanlık meselesi tabii ki…

TCL 20 SE ile bir yandan video izlerken diğer yandan internette gezebiliyor, mesajlarımıza yanıt verebiliyoruz, bunu da telefonda bulunan Akıllı Kayan Pencere özelliği ile yapabiliyoruz. SDR’dan HDR’a dönüştürme teknolojisi ile videoları daha göz alıcı bir hale getiren TCL 20 SE’de NXTVISION teknolojisi de yer alıyor ve bu teknoloji sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor ve çok daha canlı görüntüler ekrana geliyor.



Ses tarafında da TCL 20 SE, beklentileri karşılayan bir telefon olmuş. Çift hoparlör tasarımı da önemli bir nokta. Bu sayede oyun oynarken, film ya da dizi izlerken ses performansıyla da bizi tatmin edebiliyor.

TCL 20 SE ile uygulamaları hızlıca kullanabilirken, oyunlarda da akıcı bir deneyim söz konusu. Qualcomm’un 8 çekirdekli Snapdragon 460 işlemcisinden gücünü alan TCL 20 SE, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip.

5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan bu telefon, 10W hızlı şarj desteğine sahip.



Gelelim TCL 20 SE’nin kamera performansına… Ön yüzünde 8 MP dahili kamera bulunan cihazın arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu var. 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bu ana kameraya 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Fotoğraf çekimlerinde başarılı olan TCL 20 SE’nin makro kamerasıyla objeleri yakın açıdan yüksek çözünürükte fotoğraflayabilirken, derinlik sensörünü kullanarak da özneyi öne çıkaran ve arkayı bulanıklaştıran portre fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Ultra geniş açılı kamera ile de kadraja çok daha fazlasını sığdırabilir ve daha geniş ölçekte manzara fotoğraflar çekebilirsiniz.

1080p 30 fps video kaydı yapabilen TCL 20 SE, 3 aylık ekran koruma paketi de dahil 2799 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Sonuç itibariyle TCL 20 SE, TCL markasının yerli üretim çalışmalarındaki ilk meyvesi ve bundan sonra da yeni modeller Çerkezköy’deki bu fabrikada üretilmeye ve bizlere ulaşmaya devam edecek.