MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu
GeriTeknoloji TCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:27,Son Güncelleme:

TCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu
Abone Olgoogle-news

TCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de satışa sunulan yeni cihazlardan TCL 10L, yapay zekayla desteklenen kamerası, aynı anda birden fazla cihazın bağlanmasını sağlayan Süper Bluetooth ve NXTVISION teknolojisine sahip 6.53 inç ile öne çıkıyor.

TCL markalı ilk akıllı telefon serisi olan TCL 10 Serisi'nin üyesi TCL 10L, Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, barındırdığı NXTVISION teknolojisi sayesinde doğru renklerle, anında netleştirmeyle ve kontrast iyileştirmeleriyle resimleri daha iyi bir hale getiriyor.
 
6GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ile gelen TCL 10L, 6.53 inç FHD+ Dotch ekranı ve yüzde 91 ekran-gövde oranı sunuyor.
 
TCL 10L'de 48MP'lik yüksek çözünürlüklü kamera, portre efekti için derinlik kamerası, makro kamera ve süper geniş açılı kamera olmak üzere 4 arka kamera ve 16MP selfie kamerası bulunuyor. Kameraların tamamı yapay zeka teknolojisinden güç alarak arka fonu tanıyor ve fotoğraf çekiminde kaliteyi artırmaya yardımcı oluyor. TCL 10L'deki Stop Motion video özelliği sayesinde düzenleme gerektirmeden eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturmak da mümkün.

TCL 10L Türkiyede satışa sunuldu

TCL 10L'de bulunan HDR görüntü geliştirme özelliği, herhangi bir kaynaktan gelen videolara HDR ayrıntılar eklemek için yeniden düzenliyor ve kullanıcılarına en yüksek kaliteli videolar sunuyor. Ek olarak göz koruma modu da videoların daha uzun süre rahatça izlenmesini sağlıyor.
 
Dört adede kadar kulaklık veya hoparlör, Süper Bluetooth özelliği sayesinde TCL 10L'ye aynı anda bağlanabiliyor. Kullanıcılar cihazın arayüzünü kendilerine özelleştirebildiği gibi akıllı anahtar, kısayollar, yüz kilidi ve parmak izi kilidi sayesinde o an neye ihtiyaç duyuyorsa ona kolaylıkla ulaşabiliyor.
 
Arktik Beyazı ve Marianne Mavisi renk seçeneklerine sahip TCL 10L, üç boyutlu tasarımıyla ergonomik bir tutuş sağlıyor. TCL 10L'nin önerilen satış fiyatı ise 2.999 TL.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle