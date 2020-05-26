TCL 10L incelemesi: Nasıl bir telefon?

TCL'in telefonlarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de iyi donanımlarıyla dikkat çeken modellerinin üzerine bu kez 3 bin TL fiyat bandında satışa sunulan TCL 10L eklendi. Öncelikle kutu içeriğinden bahsedelim. Kutuyu açtığımızda SIM iğnesinin bulunduğu kutunun içinden şeffaf kılıfla gelmesi önemli; çünkü yeni aldığımız telefonlarda artık bunu görmeye alıştık ve kılıfa ayrıca para vermeksizin ilk günden korumaya başlamak elbette önem arz ediyor.

Ancak kutunun içinde kulaklık yok; yani TCL 10L'i kullanırken elinizde halihazırda bir kulaklık yoksa kulaklık almak durumundasınız; buna karşın 3.5mm kulaklık yuvası barındırmasından dolayı eski pek çok kulaklığınızı da kolayca kullanabilirsiniz.



Telefonun tasarımına gelelim. Arka yüzde kameraların yatay şeklinde dizildiğini ve dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu noktada TCL, ilk kez bu tasarımı kullanmıyor elbette. Ancak diğer pek çok telefonda böyle bir tasarım yok ve kameralar ya dörtgen şeklinde ya da dikey şeklinde gözümüze çarpıyor. Kameralar iki LED flaşın ortasına yerleştirilmiş.



6.53 inç'lik Full HD Plus ekranla gelen ürünnün ekran/gövde oranı ise yüzde 91. Ekrana gömülü bir kameramız var; selfie kamera ekranın hemen sol üst köşesine konumlandırılmış ve 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Bu kamera ile portre selfi çekimi de yapabilmek mümkün.



Kameraların tamamı yapay zeka teknolojisinden güç alarak arka fonu tanıyor ve fotoğraf çekiminde kaliteyi artırmaya yardımcı oluyor. TCL 10L'deki Stop Motion video özelliği sayesinde düzenleme gerektirmeden eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturmak da mümkün. TCL 10L'de bulunan HDR görüntü geliştirme özelliği, herhangi bir kaynaktan gelen videolara HDR ayrıntılar eklemek için yeniden düzenliyor ve çok daha kaliteli videoları görebiliyorsunuz.



Dörtlü kamera kurulumunu söylemiştik. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu kamerayı 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü izliyor. Cihaz, 4K çözünürlüğünde video kaydı da yapabiliyor.

Dört adede kadar kulaklık veya hoparlör, Süper Bluetooth özelliği sayesinde TCL 10L'ye aynı anda bağlanabiliyor. Kullanıcılar cihazın arayüzünü kendilerine özelleştirebildiği gibi akıllı anahtar, kısayollar, yüz kilidi ve parmak izi kilidi sayesinde o an neye ihtiyaç duyuyorsa ona kolaylıkla ulaşabiliyor.



Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkan TCL 10L, Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisini kullanıyor. Adreno 610 grafik birimini bünyesinde barındıran cihaz, 64 GB dahili hafızaya sahip ve 6 GB RAM'le geliyor. Telefonda toplam hafızayı artırmak için microSD kart yuvasından faydalanabiliyorsunuz; bu slot da SIM kartın takıldığı tepside yer alıyor.

Antutu testini gerçekleştirdiğimizde ise cihazın puanı 175 bin seviyelerinde kalıyor. Genel olarak baktığımızda cihazın tam bir orta sınıf telefon olduğu söylenebilir; ancak rakip modeller düşünüldüğünde (Redmi Note 9S, Realme 6 vb.) TCL 10L'nin fiyatının yüksek tutulduğu ortada.

Yeni bir marka olmamasına karşın telefon üzerinde etiket olarak yeni bir isim olmasından dolayı kullanıcıların telefonları daha ulaşabilir bir fiyatta görmek istediği açık. Bu nedenle fiyat biraz daha düşük olabilirmiş.