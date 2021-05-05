TCL 10 TABMAX Türkiye'de satışa sunuldu! İşte özellikleri

TCL, IFA 2020 teknoloji fuarında ilk kez duyurduğu yeni nesil tablet modeli TCL 10 TABMAX'in satışına Türkiye'de başladı.

10.36 inç FHD+ ekranı ve NXTVISION teknolojisiyle gelen ürün, ararlı mavi ışığı azaltan akıllı göz koruması uygulaması ile göz sağlığını da koruyor. 8000mAh büyük kapasiteli pili ise tüm gün çalışabiliyor. 10.36 inç FHD+ ekran, 8.3mm dar çerçeveler ve geniş ekran düzeni, kullanıcılara çizim ve yazı için boş bir tuval sunuyor.

300 MB/sn’ye kadar indirme hızına sahip TCL 10 TABMAX, 8000mAh büyük kapasiteli uzun ömürlü pili tek bir kez şarjla sekiz saate kadar video izlemeyi mümkün kılarken beş saat süren oyunları da destekliyor.

TCL 10 TABMAX, kurumların ve bireylerin, güvenlik yamalarının ve büyük güncellemelerin garanti altına almasını sağlayan Google’ın Android Önerilen Kurumsal (AER) programından da yararlanıyor.



Kullanıcıların ekranlarda geçirdiği saatler uzadıkça göz yorgunluğunun da düşünülmesi gerekiyor. TCL 10 TABMAX, göz yorgunluğu sorununa çözüm bulmak için gün ışığında veya düşük ışık koşullarında titremeyen, zararlı mavi ışık taşımayan ve daha iyi parlaklık ve tonlamaya sahip akıllı göz koruması sunuyor. Çocuk Modu etkinleştirildiğinde, izleyici ekrana 25 cm yaklaşmışsa kullanıcıyı bilgilendiriyor ve göz koruması için daha fazla mesafe konmasını teşvik ediyor.

TCL 10 TABMAX, sorunsuz görüşmeler sağlamak için gürültü azaltma özelliği kullanan gelişmiş bir çift mikrofon sistemi kullanıyor; ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntülü aramalarını mümkün kılıyor. Çift hoparlörlü kurulumu daha doğal bir toplantı deneyimi sunarken, 8 megapiksel ön ve 13 megapiksel arka kameralar ilgi çekici ve verimli grup iletişimi sağlıyor.

Uzay grisi rengiyle satışa sunulan TCL 10 TABMAX’in önerilen satış fiyatı 2.199 TL olarak belirlendi.