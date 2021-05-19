TCL 10 Tab Max incelemesi

Pandemi sürecinde evde daha çok zaman geçirmeye başladık. Bu da ev içi eğlence sistemlerine olan ilgiyi daha da artırdı. Halihazırda geniş bir kullanım kitlesi olan tabletlere olan ilgi de bu süreçte yükselişe geçti. Türkiye'de de satışları hızla artan tabletlerin arasında Apple'ın iPad serisi tablet modelleri öne çıkarken, Android işletim sistemi modeller içinde de Samsung, Lenovo, TCL, Hometech, Huawei gibi üreticiler öne çıkıyor.

Bu yazımızın konuğu ise TCL 10 Tab Max olacak.

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ürün, 247.8 x 157.56 x 7.65mm ebatlarında ince ve hafif bir ürün denilebilir. 10.36 inç Full HD+ ekrana sahip olan ve NXTVISION teknolojisini kullanan ürün, orta seviye bir tablet ürünü ve temelde pek çok uygulamayı sorunsuz çalıştırmanıza izin veriyor.



64 GB dahili hafızayla gelen ürün, depolama kapasitesi bakımından yeterli görünmese de, mciroSD kart slotu ile birlikte toplam hafızayı sonradan da yükseltebilme şansınız bulunuyor. Ürün, 4 GB RAM'le geliyor. Az önce de belirttiğimiz üzere uygulamaları çalıştırmakta sorun yaşamıyorsunuz. Ancak elimizdeki cihaz bir performans canavarı da değil.

Gelelim ürünün kamera özelliklerine... TCL 10 Tab Max'in arka yüzünde 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera yer alıyor. Bu kamera 1.8 diyafram değerinde yer alıyor ve hemen yanında LED flaş yer alıyor. Bu kamera ile 1080p çözünürlüğünde video kaydı alabiliyorsunuz.

Ön yüze geldiğimizde ise 8 MP'lik bir kamera dikkat çekiyor. Bu kameradan özellikle de internet üzerinden gerçekleştirilen toplantılarda ve uzaktan eğitim söz konusu olduğunda yeterli performansı alabiliyorsunuz.

Ses tarafında ise stereo ses desteği önemli bir nokta. Film izlerken, oyun oynarken ses kalitesi sizi rahatsız etmiyor ve kötü bir deneyim yaşatmıyor. Çift hoparlörlü kurulumu daha doğal bir toplantı deneyimi sunuyor.

Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan cihaz, NFC desteğine sahip değil. Dosya alışverişi ve şarj için de USB Type-C 2.0 yuvasını kullanıyorsunuz.

İçerisinde yer alan 8000 mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Kullanım alışkanlığına bağlı olmakla birlikte bir gün boyunca bataryası dayanabiliyor.

TCL 10 TABMAX, kurumların ve bireylerin, güvenlik yamalarının ve büyük güncellemelerin garanti altına almasını sağlayan Google'ın Android Önerilen Kurumsal (AER) programından da yararlanıyor.



Kullanıcıların ekranlarda geçirdiği saatler uzadıkça göz yorgunluğunun da düşünülmesi gerekiyor. TCL 10 TABMAX, göz yorgunluğu sorununa çözüm bulmak için gün ışığında veya düşük ışık koşullarında titremeyen, zararlı mavi ışık taşımayan ve daha iyi parlaklık ve tonlamaya sahip akıllı göz koruması sunuyor. Çocuk Modu etkinleştirildiğinde, izleyici ekrana 25 cm yaklaşmışsa kullanıcıyı bilgilendiriyor ve göz koruması için daha fazla mesafe konmasını teşvik ediyor.

Ebeveyn kontrolleri, çocuklara özel arayüz ve eğitim içeriği ile tablet zamanı eğlenceli ve yapıcı bir özellik kazanıyor. Kapsamlı kontroller sayesinde parola konabiliyor, site listesi yapılabiliyor, uygulamalar kurulabiliyor. Çocuklar için zaman sınırları ayarlanabiliyor, çalışma veya dinlenme molaları verilebiliyor.

TCL 10 TABMAX’in satış fiyatı 2.199 TL olarak belirlenmiş.