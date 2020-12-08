TCL 10 serisi için Anroid 11 sürprizi

TCL kullanıcıları için önemli bir duyuru yaptı, TCL 10 serisi telefonlar için Android 11 güncellemesinin aktif hale geldiğini açıkladı.



Birkaç ay boyunca devam edecek güncelleme dağıtımına TCL 10 Pro, TCL 10 L, TCL 10 Plus erişebilecek. Android'in en yeni versiyonu, Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya'daki kullanıcıların yanı sıra İngiltere ve tüm Avrupa'daki kullanıcıların erişimine açık olacak.



