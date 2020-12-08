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Teknoloji
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

TCL 10 serisi için Anroid 11 sürprizi

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TCL 10 serisi için Anroid 11 sürprizi
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TCL, 10 Serisi'ne Android 11 güncellemesinin geldiğini duyurdu.

TCL kullanıcıları için önemli bir duyuru yaptı, TCL 10 serisi telefonlar için Android 11 güncellemesinin aktif hale geldiğini açıkladı.

Birkaç ay boyunca devam edecek güncelleme dağıtımına TCL 10 Pro, TCL 10 L, TCL 10 Plus erişebilecek. Android'in en yeni versiyonu, Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya'daki kullanıcıların yanı sıra İngiltere ve tüm Avrupa'daki kullanıcıların erişimine açık olacak.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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