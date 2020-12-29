TCL 10 SE incelemesi

TCL telefonlara ilk etapta mesafeli yaklaştığımı itiraf etmeliyim. Ne de olsa bunca telefon modelinin arasında şansını çok yüksek görmüyordum. Ancak telefonlarını yakından inceledikle fikrim elbette olumlu yönde değişti. TCL'in incelediğim en yeni ürünü ise TCL 10 SE oldu.

Önce teknik özelliklerinden bahsedelim. 6.52 inç'lik bir ekranla gelen telefon, ideal ekran büyüklüğüne sahip. Yani ne çok büyük, ne de küçük bir ekran. V şeklinde çentikli bir ekran tasarımı kullanan TCL 10 SE'nin ekran gövde oranı ise yüzde 83.3 seviyelerinde. Bir gün ön kamera ekranın altına girdiğinde ve çerçeveler daha ince bir tasarıma sahip olduğunda bu oran elbette çok daha yukarılara çıkacak.



720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, gücünü Mediatek MT6762 Helio P22 işlemciden alıyor. Orta seviye bir telefon için 'ortalama' bir performans sunan TCL 10 SE ile bugünün popüler oyunlarını (Call of Duty Mobile, PUBH Mobile, Asphalt 9) rahatça oynayabiliyorsunuz.

128 GB dahili hafızayla gelen ve 4 GB RAM'e sahip olan TCL 10 SE, dahili hafıza konusunda kullanıcıya kısmen yeterli bir alan sunuyor denilebilir. Uzun yıllardır fotoğraf ve videolarımı tek bir telefonda biriktirmeme karşın henüz 70 GB'lık alanı dolduramadım. Bu nedenle 128 GB'lık kapasite yeterli denebilir.

Kamera tarafında da orta seviye bir performans gösteren cihaz, 26mm açılı f/1.8 diyafram değerinde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya ise 5 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.



TCL 10 SE'de ön kamera gün ışığı altında güzel fotoğraflar çekebiliyor, ancak ışık şartları düştüğünde büyük beklentiler içine girmemek gerekiyor.

Arka kamera kurulumuna geri dönecek olursan ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde görüntü aldığını belirtmiştim. Ancak siz telefonu elinize aldığınızda 12 MP görüntü çekerken kendinizi bulacaksınız. Diğer bir deyişle 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilmek için kamera ayarlarında değişiklik yapmanız gerekiyor.

Full HD video kaydı yapabilen TCL 10 SE, gündüz çekimlerinde başarılı bir telefon. Ancak cihazda gece modunun bulunmaması bir eksiklik. Bu nedenle tamamen flaş ışığından destek almak zorundasınız.



4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan TCL 10 SE, günü kurtaracak kadar batarya ömrü sunuyor. Ancak kullanım alışkanlığına bağlı bir durum da söz konusu olduğundan bu konuda kesin rakamlar vermek doğru değil.

TCL 10 SE'de 15W'lık hızlı şarj desteği bulunuyor, ancak kutu içeriğinde 10W'lık adaptörün yer alması dikkatlerden kaçmıyor. Telefon, 2 saatlik bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor.



Yaklaşık 2300 TL'lik fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulan TCL 10 SE, 2000-2500 TL fiyat aralığında telefon arayanların göz atması gereken bir telefon.