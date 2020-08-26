TCL 10 Plus ve TCL 10 SE Türkiye'de satışa sunuluyor

6.47 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL 10 Plus, 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. HDR desteğine de sahip olan telefon, Android 10 işletim sistemi altında çalışıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan TCL 10 Plus, GPU olarak da Adreno 610 yongasını kullanıyor. 64 GB dahili hafızaya sahip olan telefonun 128 GB ve 256 GB dahili hafızalı modelleri de bulunuyor. 64 ve 128 GB hafızalı modellerde 6 GB RAM, 256 GB dahili hafızalı modelde ise 8 GB RAM yer alıyor. Cihazda microSD kart desteği de mevcut.

Arka yüzünde 4'lü kamera kurulumu yer alan TCL 10 Plus'ın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

4K 30 fps çözünürlüğünde video kaydı da yapabilen TCL 10 Plus'ın ön yüzünde ise 16 MP selfie kamera bulunuyor. 4500 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen ürün, Quick Charge 3 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Ürünün fiyatı ise 3999 TL.



Gelelim TCL 10 SE modelinin teknik özelliklerine... 6.52 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL 10 Plus, 720x1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. HDR desteğine de sahip olan telefon, Android 10 işletim sistemi altında çalışıyor.

MediaTek'in MT6762 Helio P22 işlemcisinden gücünü alan TCL 10 Plus, GPU olarak da PowerVR GE8320 yongasını kullanıyor. 128 GB dahili hafızaya sahip olan telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Cihazda microSD kart desteği de mevcut.

Arka yüzünde 3'lü kamera kurulumu yer alan TCL 10 Plus'ın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu ana kameraya 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

1080p 30 fps çözünürlüğünde video kaydı yapabilen TCL 10 Plus'ın ön yüzünde ise 8 MP selfie kamera bulunuyor. 4000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen ürün, 15W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Ürünün fiyatı ise 2999 TL.



