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Teknoloji
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:50,Son Güncelleme:/

TBV ve İBB’den Deprem Hackathonu

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TBV ve İBB’den Deprem Hackathonu

Türkiye Bilişim Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da olası bir deprem anı ve sonrasındaki iletişim problemlerini (mağdurla yakın arasındaki, mağdurla kurtarma ekipleri arasındaki vb.) çözmek amacıyla fikir ve projelerin yarışacağı “Deprem Hackathonu” düzenliyor.

13-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya katılacak 15 takım, 48 saat boyunca makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri, blockchain ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının, deprem bilimcilerinin, yazılım ve veri bilimi uzmanlarının jüri üyesi olacağı etkinlikte ilk üçe giren takımlara ödüller verilecek. 

TBV ve İBB’den Deprem Hackathonu

Bir Türkiye Bilişim Vakfı oluşumu olan Başlangıç Noktası koordinasyonunda düzenlenen yarışma hakkında detaylı bilgi almak için depremhackathonu.ibb.istanbul/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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