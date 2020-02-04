TBV ve İBB’den Deprem Hackathonu
Türkiye Bilişim Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da olası bir deprem anı ve sonrasındaki iletişim problemlerini (mağdurla yakın arasındaki, mağdurla kurtarma ekipleri arasındaki vb.) çözmek amacıyla fikir ve projelerin yarışacağı “Deprem Hackathonu” düzenliyor.
13-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya katılacak 15 takım, 48 saat boyunca makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri, blockchain ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalışacak. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının, deprem bilimcilerinin, yazılım ve veri bilimi uzmanlarının jüri üyesi olacağı etkinlikte ilk üçe giren takımlara ödüller verilecek.
Bir Türkiye Bilişim Vakfı oluşumu olan Başlangıç Noktası koordinasyonunda düzenlenen yarışma hakkında detaylı bilgi almak için depremhackathonu.ibb.istanbul/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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