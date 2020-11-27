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A.A.
Haber Giriş: 27.11.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Tayland sınırlarında 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

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Tayland sınırlarında 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu
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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 3 bin ila 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen balina iskeleti bulundu.

BBC'deki habere göre, başkent Bangkok'un 12 kilometre açığında deniz tabanında bulunan korunmuş haldeki iskeletin "Bryde balinası" olarak bilinen türe ait olduğu bildirildi.

3 bin ila 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen iskeletin araştırmacılara deniz seviyesindeki değişimden biyoçeşitliliğe kadar önemli veriler sağlaması bekleniyor.

Singapur Ulusal Üniversitesinden (SNU) deniz memelileri araştırmacısı Marcus Chua, iskeletin, "nadir bir buluntu" olduğunu belirterek, "Asya bölgesinde balina fosillerine, hele de bu kadar korunmuş haldeki buluntulara nadiren rastlanıyor. Bu keşif, bilim insanları açısından geçmişe açılan bir pencere olacak." dedi.

Şu ana dek yüzde 80'i ortaya çıkarılan iskeletin yaşını belirlemek üzere gelecek ay karbon testi yapılacak. 

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