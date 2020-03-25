Tayland, koronavirüse karşı ninja robot kullanıyor

Dünya genelinde 380 bini aşkın vakada azımsanmayacak sayıda ölüm meydana gelirken, virüse karşı atılan her adımın büyük bir önemi var. Tayland da koronavirüs karşısında ninja robotları aktif hale getirmeye başladı. Ülkede henüz 827 vaka ve 4 ölüm meydana gelirke, ninja robotlarla bu sayının artmaması amaçlanıyor. Peki bu robotların elinden ne geliyor?

Chulalongkorn Üniversitesi bünyesinde mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen ninja robot, hastaların ateşlerini saniyeler içinde ölçüyor. Ancak bu noktada önemli olan ateşi ölçmesinden öte sağlık personellerinin virüsten korunmuş olması. Robotlar, vakalarla doğrudan ilgilendiğinden sağlık personelleri de korunmuş oluyor.



Siyah renkte olmalarından dolayı da isimleri 'ninja robot' olarak telafuz ediliyor. Kolayca hareket edebilmeleri için ön yüzlerinde kamera ve ekran da bulunan ninja robotlar, bu ekran üzerinden doktor ve sağlık personelinin birbirleriyle görüntülü görüşme yapabilmesine de olanak veriyor.

Tayland'da dört farklı hastanede aktif olarak kullanılan bu robotların ilerleyen dönemde 10 hastanede de daha kullanıma sunulması bekleniyor. Daha da önemlisi, robotların hastalara ilaç ve yemek servisi yapması da amaçlanıyor.



