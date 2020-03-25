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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:03,Son Güncelleme:/

Tayland, koronavirüse karşı ninja robot kullanıyor

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Tayland, koronavirüse karşı ninja robot kullanıyor
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Koronavirüs salgını Uzak Doğu'da başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almış durumda. Her ülke kendince salgına karşı önlem alırken, sağlık personelinin yükü ise hiç olmadığı kadar artmış durumda. Bu kapsamda Tayland ise sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak adına ninja robotları devreye soktu.

Dünya genelinde 380 bini aşkın vakada azımsanmayacak sayıda ölüm meydana gelirken, virüse karşı atılan her adımın büyük bir önemi var. Tayland da koronavirüs karşısında ninja robotları aktif hale getirmeye başladı. Ülkede henüz 827 vaka ve 4 ölüm meydana gelirke, ninja robotlarla bu sayının artmaması amaçlanıyor. Peki bu robotların elinden ne geliyor?

Chulalongkorn Üniversitesi bünyesinde mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen ninja robot, hastaların ateşlerini saniyeler içinde ölçüyor. Ancak bu noktada önemli olan ateşi ölçmesinden öte sağlık personellerinin virüsten korunmuş olması. Robotlar, vakalarla doğrudan ilgilendiğinden sağlık personelleri de korunmuş oluyor.

Tayland, koronavirüse karşı ninja robot kullanıyor

Siyah renkte olmalarından dolayı da isimleri 'ninja robot' olarak telafuz ediliyor. Kolayca hareket edebilmeleri için ön yüzlerinde kamera ve ekran da bulunan ninja robotlar, bu ekran üzerinden doktor ve sağlık personelinin birbirleriyle görüntülü görüşme yapabilmesine de olanak veriyor.

Tayland'da dört farklı hastanede aktif olarak kullanılan bu robotların ilerleyen dönemde 10 hastanede de daha kullanıma sunulması bekleniyor. Daha da önemlisi, robotların hastalara ilaç ve yemek servisi yapması da amaçlanıyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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