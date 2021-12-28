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Tatile çıkmadan önce cihazlarınızın fişini çekmeyi unutmayın

#ESET#Güvenlik#Hacker
Tatile çıkmadan önce cihazlarınızın fişini çekmeyi unutmayın

Yılbaşı tatili için ofisten ayrılırken, bekleme konumunda olan cihazları da kapatmayı unutmayın. Bu sayede hem tasarruf eder hem de doğaya katkıda bulunursunuz. Siber güvenlik şirketi ESET, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini hatırlatarak önerilerde bulundu.

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Ofisten veya evden çalıştığımız bugünlerde, birçoğumuz dizüstü bilgisayarlarımızı veya diğer cihazlarımızı genelde uyku moduna alıyoruz. İşe devam edeceğimiz zaman işletim sistemini tekrar başlatmaya gerek kalmadan cihazı hemen yeniden açabilmek için bunu yapıyoruz. Uyku moduna aldığımız dizüstü bilgisayarı çalışma istasyonundan çıkararak veya monitör kablosunu çekerek eve götürmek üzere çantasına yerleştiriyoruz ya da evden çalışıyorsak yan odaya taşıyoruz. Monitör olduğu halde kalıyor ve genellikle kendini uyku moduna almak üzere bırakılıyor; bilgisayara iyi geceler bile demeden öylece uzaklaşıyoruz. 

Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre monitör bekleme moduna geçtiğinde ortalama 0,5 W güç harcıyor ve bu da yılda 4 kWs yapıyor. Tabii bu rakam cihazın türüne, üreticisine, yaşına ve diğer değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha eski cihazlar daha fazla güç tüketiyor olabilirler. Evden çalışan bir kişinin ekipmanlarını örnek olarak alalım. Bir yazıcı, monitör, dizüstü bilgisayar, telefon şarjı, mini bir merkezi uydu alıcısı ve çalıştığında ışığı yanan, akım korumalı bir uzatma kablosu olsun. Teoride, gün sonunda çalışma yerinden ayrıldığınızda tüm cihazlar fişten çekilebilirsiniz. Bu evde bir kişinin daha uzaktan çalıştığını düşünelim. Dolayısıyla monitör, dizüstü bilgisayar, telefon şarjı sayısını ikiye katlayabiliriz.  Cihazlarımızın sayısı, evden veya ofisten çalışan büyük bir çoğunluğun çalışma alanlarındaki yapılandırmalarla aynıdır. Her çalışma alanında dört cihazın bekleme modunda fişte takılı kaldığını varsayalım. Hem boşa harcanan enerji hem de boşa harcanan para.  

Konu yalnızca para değil!

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Gerçek zarar, gereksiz enerji kullanımıyla bıraktığımız karbon ayak izidir. Nüfusun yüzde 30’unun evde ya da ofiste bir çalışma alanına sahip olduğunu ve tüm cihazlarını bekleme modunda bıraktığını varsaydığımızda, dört cihazın 4 kWs harcadığı hesaba göre toplam 38,4 milyon kWs amaçsızca kullanılıyor. Bu durum, genel enerji tüketimiyle birlikte yılda 15 tonluk CO2 emisyonuna sahip karbon ayak izi oluşturuyor. Ülke genelini, tüm kıtayı ve hatta dünyayı ele aldığımızda çıkaracağımız sonuçları hesaplamalıyız. Bu çok önemli bir tüketimdir. Dolayısıyla evdeki veya ofisteki çalışma alanınızdan yılbaşından sonra dönmek üzere ayrılırken cihazlarınızı fişten çekin. Bu sayede hem tasarruf eder hem de doğaya katkıda bulunursunuz.

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#ESET#Güvenlik#Hacker

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