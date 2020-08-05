Tatilde özel verilerinizi korumak için nelere dikkat etmeli?

Tatil için sıcak yaz aylarını ve denizi tercih eden kullanıcılar, bu dönem COVID-19 etkisiyle pek rahat etmeseler de tatile çıkmaya devam ediyor. Sadece virüsten ve güneşten korunmak için çaba sarf eden tatilcilerin elektronik cihazlarını da bekleyen birçok tehlike bulunuyor. Bu tehlikeler arasında özellikle yüksek sıcaklık ve sıvı teması ise başı çekiyor. Bu gibi durumlarda veri kaybına uğramak istemeyen kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, tatilcilerin cihazlarını nasıl güvende tutacaklarına dair önemli ipuçlarını sıralıyor.

Tedirgin ve sosyal mesafe kurallarına uyarak geçirilen bu yaz döneminde, kullanıcıların virüs kadar dikkat etmesi gereken belli tehditler bulunuyor. Özellikle birçok verinin bulunduğu ve saklandığı elektronik cihazlarla tatile çıkan kullanıcıların verilerini kaybettiği en yoğun zamanın tatil dönemleri olduğunu hatırlatan Günal, bu durumun nedenleri arasında sıcaklık ve sıvı temasının önemli payı olduğunu belirtiyor. Günal, bu iki temel neden çerçevesinde kullanıcıların karşılaştıkları tehlike durumlarında neler yapmaları gerektiğini 5 başlıkta aktarıyor.

1. Sıvı temas eden cihazlara dikkat edin. Kamera veya cep telefonunun sıvıyla teması durumunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirten Günal, kullanıcıların bu tarz durumlarda cihazlarını şarj etmeye çalışmamalarını ve kapalı durumda bırakmaları gerektiğini vurguluyor. Mümkünse cihazın pilinin çıkarılıp kurumaya bırakılmasını öneren Günal, ıslanan cihazların asla fön makinesiyle kurutulmaması gerektiğini ve klasikleşen pirinç taktiğinin de işe yaramadığını hatırlatıyor.

2. Kumsallarda cihazlarınızı koruma altına alın. Elektronik cihazlara zarar veren bir diğer unsur ise kum. Islak kum kolayca bir akıllı telefona sızabilir ve USB bağlantı noktasını engelleyebilir. Akıllı telefonunuzun sizinle plaja gelmesi gerekiyorsa, uygun bir şekilde koruma altına aldığınızdan emin olun.

3. Güneş kremlerine de dikkat edin. Güneş yanığı losyonları, cilt için mükemmel olsa da akıllı telefonlarla temas halinde olduğunda zararlı sonuçlar doğurabilir. Islak kum gibi, kremler de cihazlardaki önemli bağlantı noktalarını engelleyerek ciddi hasarlara neden olabilir. Güneş kremlerinin cihazlarınızdan uzak konumda olmasına dikkat edin.

4. Şekerli içecekleri tüketirken cihazınızdan uzak tutun. Şekerli sıvının kendisi yalnızca elektronik cihazınızın ciddi sıvı hasarına maruz kalmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda içecekteki şeker kristalleşerek cihazınızda kısa devreye neden olabilir.

5. Hırsızlıklara karşı tetikte olun. Turistik bölgelerdeki yoğun insan popülasyonundan dolayı hırsızlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Hırsızların, para dışında özellikle elektronik cihazlara göz diktiğine dikkat çeken Serap Günal, kullanıcıların kişisel eşyalarını kendilerine yakın tutması gerektiğini, yaşanabilecek hırsızlık durumlarından sonra cihazlardan veri kurtarmanın mümkün olmadığını vurguluyor.

Tatilde Bunları Yapmayı Unutmayın

Tatilde verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların unutmaması gereken 3 önemli nokta bulunuyor. Verilerin sağlıklı bir şekilde güvende olması için kullanıcılara önerilerde bulunan Günal, kullanıcıların her şeyden önce bir şarj cihazı ve taşınabilir şarj aletini yanlarına almayı unutmamaları gerektiğini, unutsalar dahi orijinal ürün tedarik etmelerinin önemli olduğunu vurguluyor. Bir diğer yapılması gereken ise cihazları fiziksel sorunlara karşı koruma altına almak. Koruyucu aparatların mutlaka bulundurulması gerektiğini belirten Günal, verilerin güvenliği için en önemli noktanın ise veri yedekleme olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle tatile çıkmadan önce cihazlardaki verilerin yedeklenmesinin çoğu probleme karşı önceden alınmış bir kurtarıcı önlem olduğunu hatırlatıyor.



