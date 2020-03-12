Taşınabilir kaset çalarlar geri dönüyor! Çantanızda yer açın...

Nimm projesinin hemen ardından bu kez Mystik isimli yeni bir proje hayata geçiriliyor. Projenin amacı ise taşınabilir kaset çalar konseptini tekrar hayatımıza dahil etmek. Bugün için her ne kadar Spotify, Fizy, Apple Music dahil müzik servislerini kullanıyor olsak da, bir dönem kasetleri yanımızda taşır ve bugünün şartlarına göre zor da olsa müzikleri bu şekilde dinlerdik. Ancak teknolojiye yenilen pek çok cihaz gibi Walkman'ler başta olmak üzere kaset çalarlar artık hayatımızda yok. Nostalji yapmak isteyenlerin özellikle evinde bulundurduğu bir aksesuardan öte bir şey değil.



Ancak Mystik projesi, eski konsepti tekrar hayata geçirerek nostaljik bir akım yaratmak istiyor. Ancak bu konsept, tam anlamıyla eski konseptin geri dönmesi anlamına gelmiyor. Yeni nesil müzik çalarlarla eski tasarımın kavuşmasıyla ortaya çıkan yeni bir konseptten söz ediyoruz. Bu kapsamda eski Thomson/RCA ses mühendislerinden oluşan bir grup, kaset çalar için yeni bir elektronik devre kartı tasarladı.



Standart kasetlerle çalışan bu cihaz, Mystik şarj edilebilir bataryaya sahip. 3.5mm kulaklık ile müzik dinleyebileceğiniz gibi Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz yayın da yapabiliyorsunuz. Ses kaydı da yapabildiğiniz ürünün fiyatı 99 euro ve Kickstarter üzerinden fonlama bekliyor. 71 euro bağış bu kapsamda yeterli oluyor.



Proje beklenen fonlamayı başarırsa Eylül ayında raflardaki yerini alması bekleniyor.











