Tasarımcılar bilgisayar satın alırken nelere dikkat etmeli?

Her meslek grubuna göre, bilgisayar ve donanım ihtiyaçları da farklılık gösteriyor.

Kullanılan programlar:

Mimarlıkta kullanılan programların her işletim sisteminde çalışıyor olması önemli bir konu ve bilgisayarınızın da tüm işletim sistemleri ile uyumlu olması gerekir. Autocad, Sketch Up, Lumium gibi üç boyutlu çizim programlarının, özellikle de render almak için kullanılan programların verimliliği kullanılan bilgisayarın performansına bağlıdır.

Ekran özellikleri:

Bir bilgisayarın Hz değeri, ekranın yenilenme ve tarama hızı anlamına gelir. Üç boyutlu çizimlerin sunumunda, projelerin sunumunu yaparken kamera açılarını sağa ve sola kaydırıldığında ekran, gözün algılayamayacağı bir hızda yenilenir. Böylelikle çalışmalarınız çok daha profesyonel ve net bir şekilde görülür.

Ekran özelliklerinden NIT değeri denilen ekran parlaklığı da bu meslek gruplarında önem taşır. Meslek gereği dış mekânda veya güneşli bir ortamda keşif veya sunum yapmak durumunda kalabilirsiniz. NIT değeri yüksek bir laptop kullandığınızda, ekrana ne kadar yüksek ışık gelirse gelsin çalışmalarınızı net bir şekilde görebilirsiniz.

Ram ve Depolama:

Mimarlar ve tasarımcıların kullandığı üç boyutlu programları kullanmak ve sunum yapmak için bilgisayarın RAM’i yani “anlık kullanım hafızası” önem taşır. Yüksek RAM, proje ve sunum çalışmalarında aynı anda birden fazla programı açık tutma ve çalıştırma imkânı sağlar.

Yüksek performanslı bilgisayarlar ve programlar kullanırken, yapılan tasarımların dosya boyutu da büyük olur. Bu dosyaları bilgisayarda depolayabilmek de önemli bir detay.

Batarya süresi:

Mimar ve iç mimarların çoğu toplantıları sahada geçer. Çünkü mekânın içerisindeyken, müşterinin yapılan tasarımı hayal etmesi daha kolay olur. Bir toplantının minimum 2-4 saat arası sürdüğünü düşünecek olursak, bilgisayarınızın şarja ihtiyacı olmadan dayanabiliyor olması lazım. Çünkü inşaatın kaba seviyede olması ihtimali var, yani herhangi bir yerde elektrik bulamama ihtimaliniz var. Kablo, şarj uğraşmadan hemen bilgisayarınızı kucağınızda açıp çalışıyor olmanız gerek.



